Kvůli údajně netransparentnímu rozdělování dotací označují magistrát za nečitelného partnera a stěžují si na chybějící vizi města. Nepomohlo ani nedávné společné setkání obou stran. Radnici, která argumentuje potřebou šetřit, pořadatelé neobměkčili. V reakci na to začátkem týdne oznámila konec festivalu Na jednom břehu jeho ředitelka Martina Součková. "Festival s rostoucí organizací, kvalitou i návštěvností v této fázi končí. Zkrácená podpora města má důsledky na celkový hospodářský výsledek a ten je bez vzrůstající či přinejmenším stabilní podpory příliš riskantní," uvedla Součková.

Konec zřejmě čeká i Sborové slavnosti, naposled by se měly uskutečnit v roce 2020. Otazník pak visí i nad budoucností letecké přehlídky CIAF. V letošním roce získala od města dokonce největší podporu ze všech akcí - asi 2,6 milionu korun. Pro příští rok se o výši příspěvku jako u jediné akce zatím nerozhodlo. "Jednáme, ale můžu už říct, že ta částka bude z naší strany zásadně snížená," řekla Deníku náměstkyně pro kulturu Monika Štayrová (ANO). Ve hře je i varianta, že by se CIAF konal jen jednou za dva roky.

Kritika z řad veřejnosti

Radnice kvůli snížení podpory kulturním akcí čelí poměrně rozsáhlé kritice i z řad veřejnosti. "Musíme v první řadě pečovat o svůj majetek. Pořadatelům kulturních akcí ale pomáháme i jinak. Nikdo se nehlásí k tomu, že dostávají záštity, že mají naší morální podporu a spojujeme je s podnikateli. Toto je naše role, nejen sypat ty peníze," řekla na úterním jednání zastupitelstva náměstkyně Věra Pourová (ANO). Podle opoziční zastupitelky z Hradeckého demokratického klubu Pavlíny Springerové to však není správná cesta. "Jako koalice jste si dali do programu závazek, že dostane kulturu do ulic. A ono to jinak, než s penězi nejde. Že někomu budete dávat záštity nebo morální podporu, to sem žádné top umělce nepřivede," kritizovala Springerová postup radnice.

Za pořadatele se postavila i bývalá náměstkyně pro oblast kultury Anna Maclová (Koalice pro Hradec). Po současné koalici chtěla vytvoření tříletého akčního plánu ke koncepci kultury, kterou ona sama vytvořila před dvěma lety. Štayrová to ale odmítla. "Ta koncepce je nevalné kvality a konstatovala to i kulturní komise, která řekla, že je potřeba zajistit její přepracování nebo zpracování nové," vzkázala náměstkyně primátora své předchůdkyni.

Že není koncepce dokonalá, Maclová připouští. Připomíná ale, že před dvěma lety pro ni hlasovali i zástupci současné koalice. "Myslím si, že pořadatelé kulturních akcí i naši občané by měli vědět, kudy bude naše kultura kráčet dál," dodala Maclová. Podobně hovořila nedávno i Martina Součková. "Chybí nám na městě partner, odborník přes kulturu. Chceme vysvětlit koncepci a vizi města. Vědět, zda tady ty akce vůbec chce," řekla Součková nedávno Deníku.

Jen prestižní akce

Radnice ale tvrdí, že vizi má. Počet akcí v Calendariu Regina chce nadále snižovat tak, aby v něm zůstaly jen ty nejprestižnější. Na ně by pak prý mohlo zbýt i více peněz. Na magistrátu se schází také pracovní skupina pro změnu koncepce kultury města. Zpracovat by ji měl externí dodavatel. "Konzultujeme postup s krajem, který zrovna v tuto chvíli vyhlašuje soutěž na krajskou koncepci kultury. Rádi bychom se inspirovali a vyhlásili poté vlastní soutěž," doplnila Štayrová.