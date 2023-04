„Snažím se jezdit podle předpisů, ale je fakt, že někdy mi to na okruhu ujede. Tak si na to budu muset dávat pozor,“ přiznává řidič velkého SUV Pavel. I on ale žije v nejistotě. Radary a cedule upozorňující na měření rychlosti jsou už měsíce na osmi místech Hradce Králové, stále ale nepokutují.