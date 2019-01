Pardubice - „Zlom ve vnímání učitele přichází kolem sedmé třídy," říká Eva Čermáková.

Město Pardubice má školní psychology ve všech sedmnácti základních školách, které zřizuje. Ročně na jejich práci uvolní z rozpočtu tři miliony korun.



Nedávné události na střední průmyslové škole v pražských Malešicích, kde studenti šikanovali učitelku, odstartovaly debaty o tom, zda by se školní psycholog neměl stát stálou součástí učitelského sboru i na středních školách.



Ředitel Pedagogicko-psychologické poradny Pardubice Jiří Knoll se domnívá, že zejména ve větších školách, jako je třeba Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice, kterou navštěvuje tisícovka studentů, by stálý psycholog určitě smysl měl. V současné době tuto službu pro střední školy zajišťují pracovníci poradny, v každé škole mají přibližně jednou za čtrnáct dní své „úřední hodiny".



„V regionu jsme ale nikdy neřešili podobný případ, jako se stal na zmiňované pražské průmyslovce, tedy šikanu učitele," upozornil Jiří Knoll. Šikana a agresivita se na školách občas objevuje, ale mezi dětmi. Překážkou pro zavedení stálých psychologů na středních školách jsou peníze a také nedostatek psychologů s praxí na trhu práce.



I Pardubice v roce 2012, kdy se jako první město v České republice rozhodly začlenit psychology do učitelských sborů na všech svých základních školách, hledaly vhodné adepty těžko. Ale podařilo se a projekt je podle vedoucí odboru školství, kultury a sportu pardubického magistrátu Ivany Liedermanové úspěšný. Klima ve školách se změnilo, psychologové jsou pomocníky pedagogů, dětí i rodičů. Nejčastěji radí s problémy s učením, s vrstevníky, ale i při potížích v rodině a při volbě zaměstnání. „Většina psychologů pracuje na půl úvazku, v Základní škole praktické Artura Krause je psycholog na celý úvazek," přiblížila Liedermanová.

Eva Čermáková pracuje jako školní psycholožka v Základní škole Bratranců Veverkových v Pardubicích. Kdy se u dětí začínají objevovat problémy ve vztahu k učitelům? „Mladší děti ke svému učiteli obyčejně vzhlíží, je pro ně autoritou. Zlom ve vnímání učitele přichází kolem sedmé třídy, zhruba ve dvanácti letech, u některých dětí může změna přijít i dříve," uvedla Eva Čermáková.



Děti se začínají orientovat na vztahy s vrstevníky a vůči autoritám se vymezují. „Spíš než by k nim vzhlížely, mají potřebu je kritizovat," poznamenala Eva Čermáková.

Co se vzájemnou averzí?

Ve škole zatím řešila psycholožka ve vztazích učitel-žák jen běžné problémy, jako je odmlouvání a vzdor. Může se stát, že nedorozumění mezi pedagogem a žákem přeroste až ve vzájemnou averzi. Tady je čas oslovit právě psychologa, který může zajistit setkání takzvaně na neutrální půdě.



„Zpravidla to k narovnání vztahů stačí. Učitel působí lidštěji, když nestojí za katedrou. A u žáka se většinou ukáže, že řeší nějaké osobní problémy, které jeho chování ovlivňují. Případ, že by žák musel například přestoupit do jiné třídy či školy, jsem ve své praxi nezažila," sdělila psycholožka Eva Čermáková.



Univerzální radu pro rodiče dětí, které mají problémy vyjít se svým kantorem, nemá. „Obecně je dobré, když rodiče v dítěti podporují pocit, že učitel je autorita. Zároveň by ale neměli dopustit, aby se jejich dítě cítilo se svým problémem osamocené, bez podpory," nechala se slyšet Eva Čermáková.



Již při zavádění psychologů do základních škol vedoucí odboru školství pardubického magistrátu Ivana Liedermanová upozorňovala, že nejde o reakci na to, že by město muselo ve školách často řešit závažné výchovné problémy.

Horší klima ve společnosti

„Nicméně všichni víme, že klima ve společnosti a tedy i ve školách se zhoršuje a my se snažíme s pomocí psychologů tomuto trendu čelit," řekla Ivana Liedermanová.



„To, že ve škole působí někdo, na koho se mohou děti obrátit se svými problémy na samotném počátku, kdo sleduje vývoj vztahů v třídních kolektivech a zachytí včas signály možných konfliktů, kdo učitelům pomáhá najít cestu i k problémovým dětem, považujeme za důležitou prevenci," doplnila tehdy vedoucí odboru školství, kultury a sportu.