Ty zařízení vyzvedlo na sklonku minulého týdne a slouží k plošnému testování zdejších zaměstnanců. Ne všechny jsou však v pořádku. „Dostali jsme 1200 těchto rychlotestů. V úterý se testům podrobilo 120 zaměstnanců. Naštěstí zatím všechny zkoušky byly negativní. Bohužel pět testovacích sad bylo defektních,“ uvedla Daniela Lusková a dodala, že zbytek zaměstnanců bude testováno dnes.

Další vlna testů pak bude následovat za čtrnáct dní. Ředitelka hradeckého Domova u Biřičky se před nedávnem kvůli malé protestovanosti klientů i zaměstnanců obdobných zařízení „obula“ i do vlády, kdy dvěma ministrům adresovala dopis s hlavičkou Nedělejte z nás blbečky.

Podle ní se za tu dobu situace v sociální sféře přeci jen o něco zlepšila.

Připraveno je několik plánů

„Před těmi čtrnácti dny, kdy jsem měla ten emotivní projev, byla ta situace opravdu tristní. Ale za poslední dobu udělala vláda kus práce a díky rychlotestům, jejichž výsledky však nejsou příliš validní, jsme se posunuli o něco dál. Rychlotesty se dají brát jako jakási první záchytná síť, která může sloužit další etapě, tedy testování na skutečnou přítomnost viru v organismu a to jak u zaměstnanců, tak i našich klientů, avšak tady nás čeká ještě pár týdnů vývoje dostupné metody“ míní Daniela Lusková.

Ta má v případě, že někdo z jejich podřízených bude pozitivně testován, připraveno několik plánů.

„Já sama stále chodím s do práce se sbalenou taškou už několik týdnů. Pokud se prokáže, že někdo z našich zaměstnanců touto nemocí onemocní, tak bude vše záležet na Krajské hygienické stanici, jak se k celé věci postaví. Pokud nebude stačit karanténa, a to buď toho samotného člověka, či oddělení, kde se pohyboval, jsme připraveni dát do karantény celý náš domov,“ dodala Daniela Lusková.

K využití je přechodný karavan

S tím, že v takovém případě by zaměstnancům mohl jako přechodný domov sloužit i šestimístný karavan, který včera domovu zapůjčil jeden dárce. „V případě uzavření zařízení zde musí zůstat zhruba sto zaměstnanců. Někteří z nich si již pro případ, že by se Domov uzavřel, přinesli z domu i matrace. Kromě karavanu máme i vlastní ubytovnu se šesti lůžky a i další možnosti zvýšení ubytovací kapacity.“