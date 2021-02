Jako první začala s očkováním v pořadí třetím schváleným typem vakcíny nemocnice v Trutnově minulý čtvrtek. V pátek se přidala nemocnice ve Vrchlabí a v sobotu hradecká fakultní nemocnice. Jenže naprostá většina vakcín ještě dnes stále zůstává nevyužitá v nemocničních skladech. Například v pondělí a v úterý nedostal podle evidence ministerstva zdravotnictví očkovací dávku od společnosti AstraZeneca v kraji ani jeden člověk.

Ze zmíněných 4600 vakcín jich zdravotníci k úternímu večeru aplikovali jen necelou desetinu. Přesně 430 dávek. Hejtmanství přitom ještě nedávno zdůrazňovalo, že tempo očkování závisí pouze na dodávkách a v případě dostatku vakcín by bylo možné očkovat výrazně vyšším tempem než doposud. O rychlém využití vakcíny hovořila i fakultní nemocnice. "Vakcína bude určena především pro zdravotníky a pracovníky sociálních služeb, začneme očkovat co nejdříve," řekl už minulé úterý mluvčí hradecké nemocnice Jakub Sochor.

Vakcínou AstraZeneca by měli očkovat také praktičtí lékaři. Pro použití praktickými lékaři je ideální, protože nemusí být skladovaná v extrémně nízkých teplotách. Zatímco třeba ve Zlínském nebo Jihomoravském kraji touto vakcínou už očkují praktičtí lékaři ve svých ordinacích, na Královéhradecku se s něčím takovým počítá až v budoucnu. Zapojit se do očkování chce podle průzkumu hejtmanství zhruba 85 procent praktiků.

"Budeme moc rádi, když nám praktici pomohou. Počet dodaných dávek to ale zatím neumožňuje," vysvětloval minulý týden krajský radní pro zdravotnictví Zdeněk Fink. Přes 90 procent dodaných dávek přitom i po deseti dnech stále není proočkováno. "Očkujeme průběžně, setkali jsme se s tím, že někteří lidé očkování vakcínou AstraZeneca odmítali. Pokračujeme ale a do začátku příštího týdne by měly být všechny dodané dávky vakcíny aplikovány," řekl dnes Deníku mluvčí hradecké nemocnice.