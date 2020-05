Vedle procházky na 45 metrů vysokou vyhlídkovou věž lidé využili i osmdesátimetrový tobogán. Na něm patří rekord nejstaršího odvážlivce, který jím profrčel, 85letému muži.

„Lidé byli vzorní, chovali se podle pravidel. Byli rádi, že máme otevřeno, a můžou konečně zažít něco jiného než karanténu,“ řekl marketingový ředitel turistické atrakce v Janských Lázních Zdeněk Pop.

Návštěvníci si hodně objednávali vstupenky on-line. „Vzhledem k současné situaci a špatnému počasí jsme byli příjemně překvapeni, kolik lidí přišlo. Měli jsme zprávy ze Stezky korunami stromů na Lipně (patří stejnému majiteli - pozn. red.), na kterou se vydaly jen desítky lidí, proto jsme měli obavy, že návštěvnost bude minimální,“ přiznal Zdeněk Pop.

Provozovatelé Stezky korunami stromů apelují na hosty, aby byli během trasy do korun krkonošského lesa ohleduplní vůči ostatním návštěvníkům a dodržovali odstupy. Na více místech mají rozmístěné stojany s dezinfekcí. Lidé si můžou pochutnat na občerstvení, vydávané z Lestánku, kde frčí párek v rohlíku a obří Hamplova klobása.

Stezka korunami stromů Krkonoše má v květnu otevřeno od 10 do 18 hodin, poslední návštěvník je vpuštěn do areálu jednu hodinu před koncem otevírací doby. Vstupné pro dospělou osobu činí 250 Kč, zlevněné pro děti od 3 do 14 let a osoby starší 65 let 190 korun.