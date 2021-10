Podstavec sochy Prokopa Diviše, kašna nebo třeba zábradlí – taková místa byla v Žamberku obmotána páskou proti hnutí ANO.

Za protestním gestem stojí spolek Milion chvilek pro demokracii. „Premiérova firma prorůstá státní instituce a úřady jednají čím dál zřetelněji v jeho prospěch na úkor občanů. Tomu se říká unesený stát. Je čas ho ve volbách osvobodit,“ uvedl politický aktivista a předseda spolku Benjamin Roll.

Vyjádření Chvilek pro demokracii Žamberk



Je fajn, že akce MCh rozvířila politickou debatu. Doufejme, že si lidé uvědomí, co může po volbách nastat, pokud populisté, extrémisté, rasisté, komunisté, narcisisté a jiní jim podobni v parlamentu přečíslí demokraty. Jsou to docela jednoduché počty......A pro ty, kteří v politickém happeningu MCh viděli víc vandalismu než výzvu k přemýšlení. Věřím, že nebylo nic poničeno. V původním plánu bylo ponechat instalaci jeden den a poté zodpovědně odstranit. Vydržela pouze několik hodin. Možná se někomu nelíbila, ale rozproudila debatu a to byl účel. Těm, kteří se podíleli na její demontáži tedy děkujeme.

Místní spolek v Žamberku akci nazval uměleckou instalací. „Je to jen mobilizující umělecká instalace spolku, kterému na naší demokracii velice záleží. Touto aktivitou se pouze snaží v lidech vyvolat budoucí možnou představu o vývoji našeho státu, pokud ve volbách 8. a 9. října nezvolíme změnu,“ popsali žamberečtí Chvilkaři.

Reakce místních na sebe nenechala dlouho čekat. „Nic uměleckého v tom opravdu nevidím, ba naopak. Vandalství,“ komentovala Lucie. Někteří další diskutující vyzývali k odstranění.

Kromě Žamberka se protestní akce konala v řadě dalších měst. Pásky se tak objevily na frekventovaných místech v celé republice. Podle mluvčí Milionu chvilek pro demokracii Hany Strašákové se však vylepovaly pouze na veřejných objektech, nikoliv na soukromém vlastnictví.

Podle Jany Fialové, která jménem místní buňky Milionu chvilek komunikovala s redakcí Deníku, chtěli strůjci protestu instalaci odstranit ještě tentýž den. „Při instalaci nedošlo k žádnému poškození omotaných objektů, měla trvat pouze do večera 27. září a následně být beze zbytku odstraněna. Bohužel vydržela pouze několik hodin,“ konstatovala Fialová, podle které exekutorské pásky stihl odstranit dříve někdo jiný.

Fialová dodala, že hlavním cílem bylo rozvíření diskuze, což se prý podařilo. „Na facebookové stránce Chvilky pro demokracii v Žamberku si lidé mohli prohlédnout fotografie i později, kde byl zároveň vysvětlen cíl akce. Stránku si zobrazilo přes 3200 lidí,“ popsala.

Aktivita Chvilkařů v Žamberku se však nedočkala pouze kritiky. Někteří naopak takový počin chválili. „Mně se to líbí, je to provokativní. Ve veřejném prostoru potkávám horší věci, kdyby chtěli, pomůžu jim to pak uklidit,“ řekl Jan Říha.

Redakce požádala o reakci také starostu města Oldřicha Jedličku (ANO), ten však do uzávěrky nereagoval.

„Protest je zcela legální a pásky budou následně beze zbytku odstraněny,“ ujistila Strašáková.