Díky podpoře místních a nadšení učitelek Jany Vávrové a Věry Ryglové zde byla v roce 2016 v budově obecního úřadu zprovozněna mateřská škola. O rok později se povedl ředitelce Vávrové další husarský kousek. Od září roku 2017 v téže budově zahájila provoz nejmenší základní soukromá škola v České republice.

Poprvé v ní rozdávali vysvědčení vloni, tehdy třem žákům. Letos jich bude sedm. Škola posílila i personálně. Ředitelka přibrala osobní asistentku a novou provozní. „Je to pohodová práce, od ministerstva už máme stoprocentní státní dotaci, takže jsme se přiblížili k platům učitelů státních škol,“ směje se Vávrová.Když se Jana Vávrová ohlédne za třemi roky života školy, z jejího hodnocení plynou samá pozitiva. „Plusy jsou hlavně v tom, že učitelky mají možnost se dětem individuálně věnovat.“ Poukazuje na to, že škola se snaží do veškerého dění co nejvíce zapojovat rodiče. Děti se pak vedle výuky věnují například cyklovýletům, plavání, lyžování, spolupracují s mateřskou školou z Nového Bydžova, navštěvují seniory, ke Dni otců se všichni společně vypravili na Medvědín.

Asistentka Petra Lufínková je ve škole spokojená, neměnila by stejně jako všichni školáci. Sedmiletý Ondra je tu náramně spokojený, nejraději kreslí a už se těší na tábor i na vysvědčení. Druhákovi Markovi se líbí, že ve škole je málo dětí. To je prý super. Spolužák Max je nadšený z velkého hřiště, kam chodí cvičit. Kristýnka si dnes donese své první vysvědčení, ta se zamilovala do cyklovýletů. Eliška si jde pro své druhé vysvědčení. „Ve škole se mně líbí snad všechno,“ pokyvuje rozverně hlavou. Nejstarší školák čtvrťák Ondra má jasno. „Mám to tu rád. Je tu málo dětí, kvůli tomu jsem se sem taky nastěhoval,“ citujeme Ondru, který nad vysvědčením krčí rameny.

Všechno má i své negativní stránky. „Často mě oslovují maminky s dětmi, které mají poruchy chování nebo jiný hendikep a žádají o přijetí. My s těmito dětmi také pracujeme, ale rozhodně se nechceme tímto směrem specializovat. Bylo by to na úkor ostatních žáků,“ obhajuje ředitelka svůj postoj.

Loučení se školou

Nejmenší školička v Česku si pro své svěřence připravila nekonvenční zakončení školního roku. Ve čtvrtek se všichni společně vydali na koupaliště do Konecchumí. Do školy se vrátili na oběd, poté je čekal odpočinek, následovalo stavění stanů a příprava na opékání vuřtů i stopovanou. „Ráno si dáme snídaničku, sbalíme se a pak rozdáme vysvědčení,“ popisuje plán zakladatelka soukromé školy. Je pak možné, že nekonvenční bude i předávání vysvědčení, protože kluci asi vyrazí ze stanu rovnou v teplácích. „Někdo má s sebou košili s kravatou, každý se asi oblékneme podle toho, jak cítíme, že je to důležité,“ rychle dodává Vávrová a vypráví, jak jedna z maminek zprávovala o balení svého synáčka na noc. Všechno si naložil na kárku. Vypadalo to, že navždy opouští rodný dům.