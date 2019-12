Vysoká nad Labem, Stěžery, Předměřice nad Labem, Lochenice, Běleč a Divec. Obyvatelé celkem šesti obcí ležících v blízkosti krajského města mohou využívat k cestám do Hradce Králové linky městské hromadné dopravy. Doposud si hradecký magistrát účtoval za tuto službu 19,5 koruny za kilometr, od Nového roku to bude 30 korun.

„Cenu pro zajištění dopravy okolním obcím město neměnilo asi pět let, ačkoliv nepřetržitě rostou náklady," vysvětlila postoj radnice náměstkyně primátora Věra Pourová (ANO). Hradec ze svého rozpočtu podle ní doplácel poslední roky za okolní obce poměrně vysokou částku. Ani po nynějším skokovém zdražení se prý na úroveň nákladů nedostane. Už se jim ale výrazně přiblíží.

„Není prostě možné, aby město v takové výši dotovalo služby pro okolní obce. Měla jsem schůzku se všemi těmi starosty a myslím, že mé vysvětlení pochopili," řekla Deníku Pourová. Výrazný nárůst poplatku byl přesto pro starosty nemilým překvapením. „Překvapilo nás to. Je to meziroční nárůst o padesát procent. Až doteď jsme nikdy o rušení nějakých spojů neuvažovali," potvrdil starosta Vysoké nad Labem Jiří Horák. Zrušení či přesunutí některých spojů kvůli zvýšení ceny úplně nevylučuje, díky pomoci kraje by však měly být případné změny minimální.

Kraj slíbil peníze

Všech šest starostů a starostek obcí, kterých se změna poplatku dotkne, se nedávno sešlo s náměstkem hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast dopravy Martinem Červíčkem (ODS). A ten jim slíbil finanční pomoc. „Požádal jsem starosty, aby nové smlouvu s městem podepsali. Kdyby tam nejezdilo MHD, tak by tam musela jezdit naše doprava, kterou bychom objednali. Takže jsem rozhodl o tom, že kraj se na tom bude finančně spolupodílet. Teď je otázka jednání, v jaké to bude výši," řekl Deníku Červíček. Pro kraj je i přes zvýšení poplatku výhodnější doplatit obcím o něco víc za MHD, než aby sám musel zajišťovat meziměstské spoje.

V některých obcích už kraj část městských autobusů dotuje nyní, protože suplují veřejnou krajskou dopravu, kterou je kraj povinen zajišťovat ze zákona. Podle Červíčka navíc nejde jen o finance. „Jde i o pohodlí cestujících, nebudeme nikoho nutit přesedat do dvou autobusů," doplnil náměstek hejtmana s tím, že v současné chvíli se všemi starosty intenzivně jedná o tom, které spoje případně nemá smysl z důvodu nízké vytíženosti zachovávat.

„Jsem přesvědčen, že se do konce roku dohodneme," uvedl Červíček. Podle starosty Vysoké nad Labem je zatím pro jednání stále prostor. Úpravy jízdních řádů se totiž plánují až k březnu 2020. K dispozici má obec podrobné hodnocení obsazenosti městských i dálkových autobusů. Podle toho bude vyhodnocovat, zda nějaký spoj, po kterém třeba velmi brzy jede jako alternativa dálkový autobus, nezrušit. Nebo ho nepřesunout na jiný čas. „Spíš než rušit si myslím, že budeme nějaké spoje přesunovat. Není to ale žádná kalamita, kraj se k tomu opravdu staví čelem," zakončil Horák. Konkrétně u Vysoké by případné změny mělo schvalovat zastupitelstvo obce v polovině ledna.