Před pěti měsíci vyměnil laboratoře za primátorskou kancelář a místo hledání nových léků se nyní Alexandr Hrabálek snaží najít co nejlepší „sloučeniny“ pro fungování celého organismu Hradce Králové. Sám tvrdí, že vstup do politiky bral jako velkou výzvu a svoje působení v čele města podkresluje mottem: Snažme se žít slušně a ohleduplně. Podporujme slabší - vytvářejme podmínky pro jejich rozvoj.

Od voleb do zastupitelstva uplynulo půl roku. Jak těch šest měsíců hodnotíte?

Celou tu záležitost jsem bral jako velkou výzvu a musím říct, že se samozřejmě občas vyskytnou menší spory, ale koalice funguje dobře. A zatím se nám celkem daří realizovat to, co jsme si řekli, že udělat chceme.

Po minulých vedeních města jste zdědili křižovatku Mileta. Ač se zdá, že se již blíží její realizace, tak stále hrozí, že se proti ní odvolá spolek KOS. Jak to v této otázce, kdy máte šibeniční čas jen do 13. dubna, chcete vyřešit?

S KOSem, respektive s panem zastupitelem Dohnalem, jsem jednal a došli jsme k tomu, že KOS nechce za každou cenu zlikvidovat tento projekt, nicméně k němu má nějaké výhrady. Některé z nich jsou s vysokou pravděpodobností správné, ale některé jsou zcela mimo realitu.

Můžete naznačit?

Například, že pod takovýmto dopravním uzlem by podle jejich názoru neměly být podchody. Jestliže se takový dopravní uzel vybuduje a pustili by se tam chodci, tak se křižovatka zablokuje a bude hrozit velké nebezpečí srážky.

Jeden z deklarovaných požadavků KOSu je i posečkání s výstavbou Milety na dobu, než se ukáže přínos D35. Je to podle vás relevantní požadavek?

Ono to má dva aspekty. Za prvé pochybuji, že v Hradci ubude aut. Máme demografickou studii a z ní vůbec nevyplynulo, že by mělo v Hradci ubýt obyvatel. A vzhledem k tomu, že ve městě neubude obyvatel, tak to znamená, že nebude ubývat počet aut. Ten bude spíše narůstat. Křižovatka se díky D35 zřejmě zbaví kamionů, ale ta osobní auta tam budou a bude to stále rozhodující dopravní uzel města.

A ten druhý aspekt?

To jsou finance. Jsou to sdružené investice státu, kraje, města a soukromého investora. Nikde není zaručeno, že ze všech stran bude ten zájem, pokud se bude stavba Milety stále odkládat, dál trvat.

A jaké máte pocity z dosavadních jednání s panem Dohnalem?

Nechci předjímat výsledky jednání tohoto spolku, ale s panem zastupitelem Dohnalem jsme mluvili a měl jsem pocit, že to snad myslel vážně, že tu křižovatku nechce torpédovat za každou cenu, ale že chtějí jednat. Já jsem panu zastupiteli připomněl jeho obrovskou zodpovědnost za tuto stavbu. Pokud vím, tak KOS byl jediný, kdo proti ní podal rozklad. A asi jsou stále jediní, kdo by toto mohli zopakovat. V takovém případě by tedy mohlo dojít k tomu, že by to oddálili na tak dlouhou dobu, že by ti investoři mohli odstoupit.

Velkým dopravním problémem města je i deficit parkovacích míst. Není na pořadu dne obnovit jednání s ISP, aby se navýšil počet parkovacích domů?

Do volebního programu jsme si dali, že budeme prověřovat smlouvy, které má město uzavřené. A toto je jedna z nich. Chceme se podívat, jak dál s ISP pokračovat.

A máte nějakou vizi?

Bylo by dobré. aby si současný model vzalo pod sebe město. Tedy aby peníze za parkování by šly přímo do městské kasy.

A co samotné město? Jak chce otázku parkování dále řešit?

Nejlepší by bylo, kdyby lidé do města přestali jezdit autem. Já osobně již řadu let, když mám cokoli ve městě k vyřizování, tak tam jdu buď pěšky, jedu na kole, nebo jedu autobusem. Ale jet vlastním autem vyřizovat věci do banky či spořitelny, to je obrovská ztráta času.

V posledních měsících rezonuje Hradcem spor s CTP. Mimosoudní dohodu zastupitelstvo v březnu nepřijalo, k soudu ale zřejmě ještě dojít nemusí. Jednáte s CTP dál?

Jednáme dál. Rádi bychom, aby nám společnost CTP v Hradci něco postavila, s čímž oni souhlasí. Jako soukromá firma může investiční akce realizovat výrazně snadněji než město. Nyní jednáme o tom, co přesně by to mělo být. Těch rozhovorů se účastní všechny zastupitelské kluby. Osobně mě mrzelo, že v březnu zastupitelé dohodu neschválili. Společnost CTP vyměnila vedení, nový ředitel se několikrát omluvil městu i občanům, za své pochybení zaplatili pokutu a v rámci platných zákonů mají možnost požádat o nápravu. Od CTP máme příslib, že když se dohodneme, tak ještě do konce roku zrealizuje stavbu.

Minimálně dva zastupitelské kluby měly problém s těmi penězi (15 milionů), které CTP městu za souhlas nabídla. Je tohle ten důvod, proč nyní jednáte o realizaci nějaké stavby a nikoliv o peněžní částce?

Ano. Některým zastupitelům na tom zkrátka vadily ty peníze. Já tomu sice moc nerozumím, protože každá investiční akce stojí peníze, ale dobře. Chceme najít kompromis, aby nám ta firma ve městě něco vybudovala a aby to aspoň pro nadpoloviční většinu zastupitelů bylo schůdné.

Rada města se tento týden zabývala také rozdělováním dotací do kulturních či sportovních spolků. Celkem jde o 305 milionů. Jsou podle vás rozděleny spravedlivě?

Budete se divit, ale město dává do kultury víc než do sportu. Já jsem z toho měl osobně obrovskou radost, když jsem se to dozvěděl. Na kultuře mi velmi záleží a myslím si, že Hradec je kulturou proslavený.

Z loňského rozpočtu máte přebytek 120 milionů korun, přičemž náměstkyně Štayrová říká, že má požadavky na opravy od ostatních náměstků za 700 milionů. Mělo by se tak utratit přes 400 milionů za lesy v okolí Hradce?

Spousta věcí ve městě je zanedbaných, protože se neopravovala průběžně. Na druhou stranu je jasné, že se každý se snaží dostat co nejvíc. Možnost nákupu lesů se zdá velmi lákavá. Samozřejmě by tomu musel předcházet velmi pečlivý audit. Bylo by to ale velmi hezké, kdyby Hradec pro rekreační účely získal další obrovský kus lesa.

Považujete to tedy za smysluplnou investici?

Já jsem zásadně proti populismu, ale myslím si, že kdybychom ty lesy koupili, tak bychom je koupili pro občany. A určitě by to stálo za to. Těžko bychom si na to mohli vzít úvěr, ale řešením by mohlo být uhrazení částky postupně pomocí splátek.

Jak vidíte město za čtyři roky, až bude po dalších komunálních volbách?

Co tady bude za čtyři roky? Bude mírný provoz na zrekonstruované Miletě, bude stát fotbalový stadion, bude zrekonstruovaná Benešovka a Velké náměstí. A pozvu vás na pivo do nového vysokoškolského klubu v Pajkrově flošně. Ale teď vážně. Horizont čtyř let je samozřejmě myšlený v rovině přání, ale uděláme maximum pro to, abychom všechny tyto projekty posunuli co nejdále. Některé zrealizovali, jiné realizaci co nejvíce přiblížili.

Alexandr Hrabálek (nezávislý za ODS)

Narozen: 2. června 1956 v Uherském Hradišti.



Od roku 1980 pracoval na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Oborem, kterému se od počátku věnoval, je farmaceutická chemie. Na fakultě založil dvě vědecké školy.



Byl členem kolektivu, který vyvinul TRANSANT používaný jako profylaktický prostředek při potenciálním zasažení bojovými chemickými látkami (např. soman, sarin, novičok)



Je autorem či spoluautorem 24 patentů