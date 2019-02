Před měsícem oznámil primátor města Alexandr Hrabálek, že se podařilo vytipovat místo, kam by se mohla první česká cyklověž za jistých okolností přesunout. „Slyšel jsem o místě u vysokoškolských kolejí, ale nevím, jestli to mají v koalici mezi sebou vůbec nějak prodiskutované,“ řekl nyní Rudolf Bernart, jednatel společnosti Systematica, které cyklověž patří. A jak Deník zjistil, prodiskutované to v koalici opravdu není. „Přesné místo, kam chce pan primátor věž přesunout, neznám,“ reagovali na dotaz náměstkyně za hnutí ANO Monika Štayrová i radní za Změnu pro Hradec a Zelené (ZPHZ) Adam Záruba.

Štayrová jeví o cyklověže zájem. „Musí být jednoznačně na Riegrově náměstí, byť to zřejmě bude muset být v podzemí. Další pak chceme postavit i u nemocnice a univerzity,“ uvedla Štayrová s tím, že město by na nové věže mohlo využít nové dotační tituly. Na nutnosti vyřešit parkování u hlavního nádraží se shodnou všechny strany, u ostatních míst už je to ale složitější. „Vidíme smysl věže spíš jen u dopravního uzlu, například u nemocnice ne,“ vysvětlil Záruba, že v areálu nemocnice podle něj jezdí cyklisté přímo ke konkrétním budovám, takže by nechtěli nechávat kolo u vstupu do areálu.

Otázkou zůstává, co bude s věží, která stojí u nádraží. Přesun, který navrhl primátor Hrabálek, se Zárubovi nezdá. „Nemyslím si, že by to byly efektně vynaložené peníze. Odkupovat starý prototyp věže za drahé peníze a přesouvat ji, nedává podle nás smysl,“ řekl radní za ZPHZ. Na starou věž už totiž nelze získat dotace. I přes snahu Hrabálka tak možná přece jen dojde na soudní spor. Bernart v prosinci město zažaloval kvůli zmaření investice poté, co vedení města ani po více než roce nesplnilo vůli zastupitelstva a věž neodkoupilo. Návrh na dohodu, se kterým přišel na město Bernart před dvěma týdny, situaci nevyjasnil. Pro město není podle náměstkyně Štayrové zajímavý.