Jak ji využívají v praxi se přišli premiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček přesvědčit na vlastní oči. "Předvedli jsme jim výuku techniky na základní škole a představili jsme moderní výuku dějepisu pomocí moderních digitálních technologií, které jsme využívali při výuce na dálku. Chtěli jsme předvést, jak by se tyto nástroje dali využít v budoucnosti v rámci běžné prezenční docházky," uvedl učitel zdejší školy Tomáš Hamberger, který stál u zrodu projektu Digitální pohotovost, který pomáhal v době koronakrize s výukou na dálku.

Vládní návštěva školy ale zaskočila některé rodiče, kteří neměli rozhodně žádnou radost z toho, že jejich potomci se místo dohánění školní látky účastní takovéto prezentace v přítomnosti Andreje Babiše.

"Hlavně mi vadí, že jsem se to dozvěděl dnes ráno úplnou náhodou od cizích lidí. Ondra přes tři měsíce nechodí do školy, a když už jde, tak se musí účastnit nějaké předváděčky pro Babiše. Prostě mě to uráží. Na rovinu říkám, že kdybych věděl, že tam přijede, tak bych ho do školy nepustil," neskrývá svůj názor jeden z rodičů Tomáš Thér.

"Kdyby to bylo za mého dětství, a měl přijet do školy třeba Jakeš, tak mě moji rodiče taky nepustí do školy," rozčiluje se, že nedostal kompletní informaci. "Myslím si, že jako rodič bych na ni měl mít právo. A i když organizátor tvrdí říkal, ať v tom nehledáme politiku, tak podle mě to je čistá politika. To jsou body které získávají papaláši za něco, co v životě neudělali."

Tomáš Hamberger, který nově nastupuje jako poradce ministra průmyslu a obchodu, situaci okomentoval s tím, že s dostatečným předstihem byla potvrzena jen účast ministra Karla Havlíčka.

"Že přijede premiér Andrej Babiš jsme dopředu opravdu nevěděli," tvrdil Tomáš Hamberger, že informace o premiérově účasti byla i pro něj překvapivá zpráva. "Dozvěděli jsme se to pozdě, už jsme rodiče nestačili informovat. Tím, že žáci chodí jen jednou v týdnu do školy, tak je těžké s nimi komunikovat."

O příjezdu Andreje Babiše neměl tušení ani starosta města Josef Bitnar. "Věděl jsem, že přijede ministr Karel Havlíček. O tom, že dorazí i premiér jsem se dozvěděl asi půl hodiny před jeho příjezdem," potvrdil starosta, že ani zřizovatel školy o příjezdu Andreje Babiše předem nevěděl.

Jiří Řezník