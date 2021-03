Ranní telefonát od strážce Ptačího parku Josefovské louky Oty nevěštil nic dobrého. „Povodeň, uniklá zvířata, zničená ohrada - co se tak mohlo stát?“ blesklo hlavou správci parku Břeňku Michálkovi. Nakonec se ukázalo, že nic takového. „Nejdříve si myslel, že je v ohradě u našich praturů srnka, ale nakonec se z ní vyklubalo pratuřátko,“ dělí se o víkendové pozdvižení správce parku.

Pratuřátko se druhý den života nechalo klidně fotit. | Foto: Ota Valeš

„Bylo to pro nás velké překvapení. I když na druhou stranu se takové věci stávají,“ říká Břeněk Michálek, a jako případ uvedl podobnou zkušenost kolegů z České krajiny. „Stalo se jim to s divokými koňmi, kteří byli přivezeni v roce 2015 z Anglie a jedna z klisen měla hříbě aniž by to někdo očekával.“ Teď se na Josefovských loukách stalo to samé s pratury. „Dovezené jalovice měly být mladé, nedospělé, ale ten věk evidentně není úplně rozhodující. Nikdo to ale neplánoval a ani jsme tuto možnost nečekali, takže velké překvapení to pro nás bylo,“ dodává Michálek.