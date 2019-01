Východní Čechy - Šetrné vytápění musíte mít do deseti let. A když nepustíte technika ke kontrole? Hrozí vám dvacetitisícový trest.

Budeme žít v čistějším prostředí, ale zaplatíme si za to. Domácnosti, které topí uhlím nebo dřevem, čeká výměna kotle a jeho pravidelná kontrola. To bude stát peníze.

Sešlo z návštěv kontrolorů „na udání“. Původně se měly kontrolovat kotle tam, kde se z komínů valí divný kouř. Teď to vypadá, že se budou kontrolovat všechny, ve kterých se topí dřevem a uhlím.

Revize z vlastní kapsy

„Za povinné revize kotlů na tuhá paliva by lidé měli zaplatit každé dva roky zhruba 700 až 1000 korun,“ řekl náměstek ministra životního prostředí Ivo Hlaváč, který kontroly považuje za nejmenší možné opatření, jak tlačit na kvalitu vytápění.

Těm, kdo ke kotlům techniky nepustí, bude hrozit pokuta až dvacet tisíc korun. Topeniště budou kontrolovat autorizovaní pracovníci minimálně jednou za dva roky. Kotel seřídí a v případě nevhodnosti odpojí. Systém by se měl spustit v roce 2016, týkat se bude až stovek tisíc lidí.

Hlouběji do kapsy si budou muset sáhnout ti, kteří zatím příliš šetrně nevytápí. Za deset let by totiž všichni měli topit pouze v kotlích s třetí emisní třídou, které jsou nejekologičtější. Jejich cena je však až trojnásobně vyšší, průměrně stojí osmdesát tisíc. „Nepožadujeme, aby si lidé pořídili Mercedes, ale aby v každé domácnosti byla slušná Fabie, aby se netopilo ve Wartburgu nebo Trabantu,“ poznamenal náměstek Ivo Hlaváč. Kdo výměnu neprovede, na pokutě zaplatí až padesát tisíc.

V topeništi se třetí emisní třídou lidé spálí méně topiva, podle ministra se tedy investice lidem do patnácti let vrátí. Ekonomové ale přesto varují: domácnosti na to mít nebudou.

„Sociálně slabší obyvatelé si nový kotel nebudou moci dovolit, i když ho díky dotacím dostanou z půlky zdarma. Dotace by měla být kompletní, otázkou ale zůstává, jak to udělat. Podobná diskuse se vedla před třemi roky v souvislosti s kotli na biomasu v rámci programu Zelená úsporám, dnes je to totéž,“ upozorňuje ekonom Miroslav Zámečník.

Dotace budou

S dotacemi ministerstvo životního prostředí počítá, zatím ale není jasné, jak budou vypadat. „Nyní výši podpory neumíme odhadnout, bude se to odvíjet mimo jiné od výnosů z prodeje povolenek pro Státní fond životního prostředí,“ vysvětlila mluvčí ministerstva Michaela Jendeková.

Poslanci zákon o ochraně prostředí už schválili, čeká se na senátory a prezidenta.