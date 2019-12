„Jsme v jednání. Existuje podepsaná smlouva o smlouvě budoucí. Situaci řeší právníci, aby byl prodej v pořádku dotažený. Během měsíce-dvou by mělo dojít k přepisu Poštovny,“ řekl Deníku Milan Blaha. Cenu, za kterou unikátní stavbu na vrcholu nejvyšší české hory prodává, považuje za osobní věc. „To jsou obchodní záležitosti,“ poznamenal.

Čtyřiašedesátiletý podnikatel odůvodnil prodej České Poštovny na Sněžce tím, že se chce více věnovat rodinnému životu. Na Poštovnu dojížděl z Moravské Třebové, kde žije jeho rodina, která se významně podílela na provozu. Manželku má z Thajska. „Práce na horách je krásná, i náročná zároveň. Krkonoše se na osm let staly naším domovem. Chceme se ale vrátit zpět do nížin a Asie a věnovat se opět více svým životům a rodinám,“ vysvětlil Milan Blaha. Ocenil spolupráci s lidmi z hřebenů Krkonoš. Pomoc a soudržnost je podle něj na hřebenech hor úžasná.

I pod novými majiteli bude pokračovat vyhlášený závod horských nosičů Sněžka Sherpa Cup, který nově pořádá organizace Krásné Beskydy, poprvé 25. ledna 2020.

Dostatek zkušeností

Milanu Blahovi patří Česká Poštovna od roku 2011, kdy ji koupil od původní majitelky Jaroslavy Skrbkové. Bývalá poštmistrová z Velké Úpy byla investorkou Poštovny. Stavbu z 20 tisíc dílů vysvětil 10. srpna 2007 arcibiskup Karel Otčenášek a otevřel prezident Václav Klaus.

Noví majitelé mají podle Milana Blahy dostatek zkušeností s provozováním horské chaty, a proto nemá obavy o další existenci Poštovny. „Je to skupina, která na horách pracuje delší dobu. Ovládá dobře obor gastronomie, umí se postarat o turisty. Myslím si, že ke snížení úrovně zcela určitě nedojde. Naopak, Poštovnu chtějí gastronomicky povýšit, nebude to pouze o suvenýrech,“ naznačil záměry svých následovníků. „Poštovnu znají, byli tam každý měsíc, viděli provoz. V podstatě čekali na nabídku. Po prvním vzájemném oťukávání nastal letos na jaře čas, kdy jsme mohli vstoupit do jednání,“ dodal.

„Nelze říct, že by toho bylo dost a něco mě k tomuto rozhodnutí přinutilo. Situace vyplynula ze života mého i mých dětí, kteří se podílejí na provozu. Kdysi jsme uvažovali, že bychom se odstěhovali do Krkonoš a byli Sněžce blíž. To však bylo prakticky nemožné a nerealizovatelné, žádnou nemovitost v Peci nemáme. Celou dobu jsme tak dojížděli z Moravské Třebové, což nebylo jednoduché. Jsou to tři hodiny do Pece a k tomu cesta na Sněžku. Byla to zralá úvaha nás všech, že je potřebné Poštovnu předat jinému majiteli,“ popsal blíže okolnosti.

Sněžka se mu po osmi letech těžce opouští. Nicméně tvrdí, že život jde dál a je zapotřebí se věnovat svým životům a rodinám. „Udrželi jsme provoz Poštovny, zaplatili jsme veškeré úvěry, které jsme měli od banky. Nedovolili jsme devastaci kolem Poštovny na vrcholu Sněžky. Záleží nám na ochraně přírody. Myslím, že i KRNAP s námi mohl být spokojený,“ uvedl.

Chybět mu bude práce s lidmi

Blahovi z Krkonoš ještě úplně neodchází. „Syn bude na Poštovně nějakou dobu manažersky působit. Objekt na takovém místě je živý a složitý organismus, za prací na Poštovně nelze jen tak zabouchnout dveře a předat klíče. Takhle neutečeme. Budeme tam jezdit dál, dodávat naše zboží. Vytvořili jsme originální suvenýry na Sněžku, pohlednice, které se prodávají jenom na Sněžce. S našimi kamarády a zákazníky se budeme zcela určitě dál setkávat. Zůstávají takřka všichni pracovníci, brigádníci. Běžný návštěvník skoro nic nepozná,“ ujistil Blaha.

Nejvíce mu bude chybět práce s lidmi. „Ta byla hodně poučná. Sněžkou prošlo hodně charakterů. Někteří vztah k horám měli, jiní neměli. To všechno ve vás zanechá stopy. Bude mi chybět také spolupráce se všemi, kteří na hřebenech žijí. Bez spolupráce s nimi bychom nemohli na Sněžce existovat. Ať jsou to lanovkáři nebo chlapi z Růžové hory, Luční boudy, Slezského domu. Pomoc a soudržnost lidí je na hřebenech úžasná,“ zdůraznil.

Milan Blaha zavzpomínal také na těžké začátky. „Byla to hodně složitá doba. Dva roky nejezdila lanovka, když se budovala nová. Všechno zboží se muselo na Sněžku vynášet z Pece pod Sněžkou, Luční boudy, Růžové hory. Byla to dobrá škola, získali jsme ostruhy v Krkonoších,“ líčil.

Ačkoliv je Milan Blaha druhým rokem v důchodu, bude odpočívat jen chvíli. Nudit se nehodlá. „Souběžně s Poštovnou máme velkoobchod. Prodáváme suvenýry, dárkové předměty, které se týkají hradů, zámků, jeskyní, hor. V tom budeme pokračovat. Dodávám také dekorace do všech zoologických zahrad v České a Slovenské republice. Určité záměry a projekty chystáme. Hory neopustíme. Jen budeme asi trošku jinde, na menším prostoru,“ nastínil, čemu se bude věnovat po odchodu z České Poštovny na Sněžce. „Nudit se nebudu, to nikdy. O tom život je, nenudit se,“ řekl Milan Blaha.