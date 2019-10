Začátkem října zastupitelstvo i přes nesouhlas části opozice schválilo návrh programu Calendaria Regina pro příští rok. Ačkoliv počet zařazených akcí opět vzrostl, částka, kterou si mezi sebe pořadatelé rozdělí, se oproti loňsku smrskla o tři miliony.

Pořadatele to přimělo ke společnému postupu. Hned jedenáct z nich se minulý týden sešlo, aby společně vyladili text otevřeného dopisu adresovaného primátorovi města Alexandru Hrabálkovi (ODS) a náměstkyni pro oblast kultury Monice Štayrové (ANO).

V dopise, který v úterý přinesli na podatelnu magistrátu, žádají vysvětlení nedávných škrtů a kulturní koncepce města. Radnice se vzájemné debatě nebrání, ustoupit ale nehodlá.

Důvody pro utahování opasků shrnula na jednání zastupitelů další náměstkyně Věra Pourová (ANO). „Musíme v první řadě najít peníze na to, co je pro město nezbytné. Ušetřit, abychom mohli dát do pořádku majetek města a realizovat investice, které jsme slíbili našim voličům," řekla Pourová.

Proti krácení dotací se na sociálních sítích jako první ohradila ředitelka festivalu Na jednom břehu Martina Součková. Podporu jí vyjádřili i další pořadatelé. Poukazují mimo jiné na slib vládnoucí koalice v programovém prohlášení. „Budeme i nadále podporovat městské akce v cyklu Calendaria Regina, podle možností rozpočtu zvýšíme finanční podporu tomuto programu,“ vyhlásila koalice ve složení ANO, ODS a Změna pro Hradec a Zelení letos v lednu. A podporu slíbila zejména tradičním festivalům.

Radnice musí šetřit

Podle radnice ale možnosti nejsou. „Musíme šetřit. Kdybychom nechali chátrat vlastní majetek, tak bychom se nechovali jako řádní hospodáři a porušovali bychom rozpočtová pravidla i zákon o obcích," vysvětlila náměstkyně pro kulturu i ekonomiku Štayrová. Součková potřebu šetřit chápe. Žádá ale od města lepší komunikaci. „Dopisem dáváme městu najevo, že toužíme po vzájemné komunikaci a ne po vydědění z kulturních akcí. Nemáme na městě žádného partnera, chybí tam odborník přes kulturu, třeba náměstkyně přes kulturu je ekonomka. A my chceme vysvětlit koncepci a vizi města ohledně kultury. Vědět, zda tady ty akce vůbec chce," vysvětlila Deníku Martina Součková s tím, že ačkoliv jsou tři miliony pro město drobné, pro některé pořadatele může jít o likvidační částku.

Mělo by město dbát na kvalitu akcí?

„Podle mého sobeckého názoru by mělo město zohlednit uměleckou úroveň akcí. Ty, které dostávají grant od ministerstva kultury a mají určitý kredit odbornosti, by zvýhodněny být měly. Jenže radnice to nebere v potaz a naopak by nám nejraději o ten příspěvek dotaci zkrátilo," doplnila ředitelka festivalu Na jednom břehu. Do diskuzích na sociálních sítích se zapojil i samotný primátor. „Jak je vidět, pořadatelé se domnívají, že dotace na jejich akce jsou nárokové, tedy že příspěvek musí dostat ve výši, o jakou si řeknou. Nedají se prostředky sehnat i jinde? Je nutné skutečně spoléhat pouze na štědrost města?" ptal se Hrabálek.

O den později se vyjádřil i oficiální cestou. „Ceníme si všech akcí, které ve městě rozšiřují nabídku kulturního a sportovního vyžití, a město je bude vždy podporovat finančně či jinak dle svých možností. Každý organizátor má ale bezpochyby stejné zkušenosti s celou řadou jiných donátorů, kteří se rozhodli svoji podporu redukovat nebo dokonce ukončit, a jistě s nimi nejedná nátlakovým způsobem, jaký pozoruji nyní směrem k městu," napsal primátor v komentáři na webových stránkách města. Součková si ale podle svých slov nechce nic nárokovat. „Pokud nemůžeme počítat s podporou města, chceme to vědět dopředu," odepsala primátorovi. A zmínila ještě jednu věc. „Několik akcí jako Open Air program nebo Slavnosti královny Elišky je navíc obviňováno z toho, že jsou to spíše pivní slavnosti. Ale že se na hokej chodí hlavně pít a každý týden se koná za asistence policie, to nevadí. A tam lítají úplně jiné částky," uvedla Součková.

U Calendaria Regina podle politiků škrty zdaleka nekončí. "Podobnou restrikci chystáme i v oblasti sportu," řekl na minulém jednání zastupitelů Hrabálek. Jasno o všech dotacích pro rok 2020 bude v prosinci, kdy bude zastupitelstvo schvalovat městský rozpočet.