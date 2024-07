S sebou si raději vezměte bundu, pevnou vyšší obuv a do batůžku si přibalte suché ponožky a možná i něco dalšího na převléknutí, může se vám to po cestě hodit. Čeká vás místy vskutku dobrodružná výprava podzemním městem Osówka. Zvlášť pokud si vyberete Extrémní trasu, jejíž součástí je plavba na lodičce, na níž vás čeká i překvapení v podobě „zlatého pokladu“. Hlavní je udržet balanc při výstupu z kymácejícího se děravého člunu a na úzkých lávkách, po nichž musíte přejít zatopenou částí podzemí. Jinak hrozí, že si smočíte nejen boty, ale i kalhoty a možná i něco víc. Z východních Čech to sem není daleko, zvlášť z Náchodska a Rychnovska.

My jsme se vydali právě Extrémní trasu, na níž si vyslechnete řadu příběhů a třeba se vám i sám průvodce svěří, jak se tu kdysi jako dítě ztratil a snažil se najít východ. Jde o náročnější prohlídku, jak ostatně i název napovídá. Děti na tuto trasu mohou od osmi let v doprovodu. Zatímco v prospektech je podzemí krásně nasvícené, tady dostanete přilby a baterky, které prostory osvětlují jen spoře. Je třeba dávat pozor.