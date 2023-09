/FOTO, VIDEO/ Zdejší silnice lemuje hrazení plné notiček, ostatně i zdejší park má neobvyklou dekoraci, stojí tu harfa, klavír či basa. Nezahrajete si sice na ně, ale krásně sem zapadají. A pokud se vydáte dále do nitra Lázní Kudowa, možná stanete v úžasu nad nádherou skrytou kousek od českých hranic. Právě v tomto městečku objevíte i skutečné unikáty a kuriozity.

Projděte se s námi kouzelným polským příhraničním městečkem z českou minulostí Kudowa-Zdrój. | Video: Deník/Jana Kotalová

Krásný park, voda zurčící z vodotrysků a ze solankové věže, záhony s pestrobarevnou záplavou květin, prostranství zdobené palmami, ochutnat tu můžete vedle jiného také některý z minerálních pramenů… Projdete-li se až k rybníku, nebudete litovat. A tato nádhera skýtá až neobvyklé množství turistických lákadel.

Možná jste v polském příhraničním mětečku Kudowa-Zdrój narazili na směrovku do muzea hraček, které je mimochodem největší v celém Polsku. Najdete v něm tisíce exponátů z celého světa.

Kudowa Zdrój nenabízí jen výhodné nákupy. V Lázeňském parku posílíte své zdraví

Zajít můžete také do poněkud kuriózního žabího muzea s tisíci předměty, od hraček přes všechno možné, co s tímto živočichem souvisí. Vstupné se neplatí, kdo však dorazí o víkendu, má smůlu, otevřeno je jen od pondělí do pátku. Věděli jste však, že tu najdete i pozoruhodné Muzeum minerálů?

Dinosauří vejce i největší křišťálová lebka v Polsku

Pestrou přehlídku kamenů objevíte už před vstupem do muzea, jsou na prodej, ale to nejzajímavější skrývá samotné muzeum. Jsou tu i unikátní kousky.

„Ze sbírky minerálů a fosilií Wojciecha Sokołowského jsme vytvořili Minerální muzeum v Kudowě Zdróji. Jde o sbírku více než 40 let sběratelských exemplářů z Polska, Evropy, Asie a Ameriky. Sbírka obsahuje mimo jiné: acháty, jaspisy, ametysty a zkamenělé dřevo z Kladského údolí a celých Sudet, velký meteorit z Afriky, dinosauří vejce z pouště Gobi a největší křišťálovou lebku v Polsku. Muzeum má jednu z nejlepších světových sbírek minerálů z Dalniegorsku (hornické město na Japonském moři) a Kerče na Krymu,“ uvádějí provozovatelé muzea na webových stránkách.

Cesta do pravěku kousek za hranicemi: děti i dospělé nadchne Dinopark v Karlówě

K vidění je tu toho spousta. Většinu exemplářů nalezl Wojciech Sokołowski osobně. Pocházejí z uzavřených i fungujících lomů, podzemních dolů i z hor, část sbírky pak byla získána během setkání s dalšími světovými sběrateli. A počet exemplářů se tady neustále rozrůstá.

Vstup do muzea minerálů se nachází z Lázeňského parku naproti šachovnici. Otevřeno je každý den od 10 do 18 hodin, poslední vstup do muzea je 35 minut před uzavřením. Vstupné: běžné 16 PLN, snížené 12 PLN

Není to určitě všechno, co Kudowa nabízí. Příště vás vezmeme na další pozoruhodná místa, která stojí za navštívení.

Město leží pod Stolovými horami v povodí Metuje, jen kousek od českých hranic a Náchoda v Královéhradeckém kraji (z centra Náchoda do centra Kudowy je to asi 7 km, z Olešnice v Orlických horách 11 km, z České Čermné necelých 7 km). Kdysi česká ves se nazývala Lipolitov, v polovině 16. století došlo k přejmenování na Chudoba, později Kudoba, Bad Kudowa a v roce 1945 na Kudowa-Zdrój. Historie zdejších lázní přitom sahá až do 15. století.

/Zdroj: Google mapy, Wikipedie/