Modře značenou Jubilejní cestu na polské straně hory musejí k sestupu využít i lidé, kteří chtějí ze Sněžky pokračovat ke Slezskému domu a dál například na Luční boudu či Obřím dolem do Pece pod Sněžkou. Jednosměrný provoz má v hlavní turistické sezoně snížit množství lidí na přetíženém úzkém chodníku.

K cestě na Sněžku a zpět lze využít i některou z cest na české straně hor nebo kabinovou lanovku z Pece pod Sněžkou. Na cestě z Růžové hory na Sněžku však stavbaři nyní opravují chodník. Turisté tak musejí počkat, až jim stavbaři umožní průchod. Zatím cestu zcela uzavřít nemuseli. Režim pohybu lidí na trase s několikaminutovým čekáním by měl platit až do druhé poloviny září. Na cestě pracuje mechanizace, a to malý bagr nebo vyvážecí souprava.

Z polské strany hor se lidé ke Sněžce mohou pohodlně přiblížit lanovkou z Karpacze na horu Kopa. Z Kopy pak jdou asi 1,4 kilometru ke Slezskému domu a na vrchol Sněžky pokračují po řetězové cestě nebo po Jubilejní cestě. U Slezského domu se k nim přidávají i turisté mířící na Sněžku od Luční boudy.

Průměrná denní návštěvnost vrcholu Sněžky dosahuje 5000 návštěvníků. Ve výjimečných případech, hlavně o víkendech, když je pěkně, až dvojnásobek.