Devětadvacátý pohádkový festival se nezadržitelně blíží. Jičín zve do svého centra malé i velké od 11. do 15. září.

Město se připravuje na velkou slávu, i když organizátorům hatí jejich pohádkové plány tvrdá realita. Nadace je závislá na darů sponzorů a právě letos nemá generálního finančního partnera. Autocentrum Jičín, které přislíbilo pomoc, ze slibu odstoupilo. „Sice nešlo o závazný slib, ale bylo to nepříjemné překvapení,“ říká Jana Radová ze správní rady nadačního fondu k financování akce, jejíž náklady přesáhnou pět milionů.

Draci, další pohádkové bytosti a pověsti z hradů a zámků jsou letošním tématem festivalu.

Kvůli navýšení výdajů a problému se zajištěním sponzorů letos pohádkáři rozhodli o navýšení vstupného. Dospělí zaplatí o 80 korun více než vloni, takže 250 korun, děti do 150 cm mají vstup zdarma (vloni 30 Kč), děti nad 150 centimetrů do 17 let vstoupí do pohádky za stovku. Vstupné se přitom vybírá jen na celodenní sobotní program.

„Projednali jsme pečlivě úpravu vstupného a přihlédli k otázce toku peněz, který jde od sponzorů. S navýšením souhlasíme,“ uvedl Jan Malý, starosta města Jičína, které je spolupořadatelem akce.

Nová rada i koncepce

Festivalová rada pracuje v novém složení a nově pojala koncepci i dramaturgyně Eliška Novotná. „Téma Znám já jeden krásný zámek odkazuje na skutečná místa v Českém ráji, ve farské zahradě najdete například Hadí studánku, uslyšíte pověst o Zebíně, “ přibližuje svůj záměr. A protože festival bude o hradech a zámcích a s nimi souvisejících pověstech, na Valdštejnském náměstí vyroste maketa hradu, za níž se rozprostře středověké podhradí s lidovými řemesly. „Nádvoří zámku se pak promění v místo rozličných kratochvílí s dobovými kejklemi, soutěžemi i králem,“ doplňuje Věra Rychterová.

Do Jičína zavítá řada osobností, je mezi nimi spisovatelka Lucie Seifertová, autorka knížek Jaroslava Velartová, Václav Žmolík, Zdeňka Žádníková Volencová, Karol Bílek. Páteční večer bude poctou legendě českého filmu a divadla, herečce Ivě Janžurové.

Stálicí zůstává středeční průvod masek včele s patronem Jiřím Lábusem a předáním klíčů od města. Nachystána jsou dětská vystoupení na pódiích, pouliční divadla, muzicírování, oblíbené dílničky. Doprovodný program zajistí Jinči čin, který pozve veřejnost do zapomenutých dvorků města.

Novinky festivalu

Multifunkční akce Jičín - město pohádky s podtitulem Znám já jeden krásný zámek přináší návštěvníkům vedle tradičních pořadů i novinky. Letos například nedělní setkání kastelánů hradů a zámků.



Nově se v Jičíně objeví také slam poetry - specifický styl básnického přednesu. Do Jičína zavítá i Musica Bohemica, sobotní večer bude patřit skupině Jelen a ohňostroji. „Nechceme tu fesťák ani rokáč. Posuneme festival zpátky, aby si udržel svoji výjimečnost a jedinečnost,“ slibuje za pořadatele Michaela Brusáková.