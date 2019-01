Královéhradecko, Dvůr Králové nad Labem - Chodí od domu k domu, zvoní na zvonky a nabízejí lidem levnější energie. Podomní prodej je přitom ve městě zakázaný. Co když ale mají obchodníci s elektřinou a plynem výjimku?

Ilustrační snímek. | Foto: archiv VLP

Za loňský rok zaznamenala městská policie ve Dvoře Králové celkem třináct případů podomního prodeje. Za první týden letošního roku hned tři. A vždy s podobným scénářem. Skupina dvou až šesti lidí zazvoní na zvonek a snaží se rovnou vnutit na osobní návštěvu. Bez předchozího objednání. Nabízejí přitom smlouvy na prodej energií. Samozřejmě levnější.



Občanům se ale jednání obchodníků nepozdávalo a radši je nahlásili místním strážníkům. Ti se případem nezvaných hostů ihned začali zabývat a ve spolupráci s Policií České republiky je dopadli. „Městská policie ve Dvoře Králové reagovala na oznámení občanů, tři případy už byly postoupeny ke správnímu řízení,“ oznámila mluvčí královédvorské radnice Miroslava Kameníková. Prodejcům hrozí pokuta 10 tisíc korun, firmě případně až 100 tisíc.



Do kolika domácností se prodejci vnutili a zda způsobili nějakou škodu, městská policie nesdělila. „K těmto dotazům není možné se vyjadřovat, protože v současné době probíhá správní řízení,“ tlumočila mluvčí stanovisko strážníků.



Podomní prodejci patří ke společnosti Bohemia Energy. Potvrdila to mluvčí firmy Hana Novotná. „Ačkoli máme nastaveny kontrolní mechanismy a naši obchodní zástupci procházejí rozsáhlým školením, není s ohledem na lidský faktor prakticky možné zajistit stoprocentní neomylnost. Proto nás mrzí, že k situaci došlo a s uvedenými zástupci budeme případ řešit,“ oznámila.



Bohemia Energy ale podle mluvčí považuje přímý prodej elektřiny a plynu za legitimní. Ohání se přitom právním názorem podloženým dokonce rozhodnutím Nejvyššího správního soudu.



A tvrdí to i někteří právníci dalších měst. „Lze shrnout, že tržní řád se na činnost Bohemia Energy skutečně nevztahuje, neboť prodej plynu či elektřiny není živností, a tudíž jej nelze tržním řádem regulovat. Město bohužel v dané situaci nemá jakýkoliv právní nástroj, kterým by tento v zásadě podomní prodej mohlo omezit,“ uvedl advokát Václav Chmelík, když sestavoval stanovisko pro krkonošské město Žacléř, kde se rovněž s podomními prodejci setkávají.



Města a obce tak momentálně nemůžou nařízením či obecně závaznou vyhláškou obchodníky s energiemi vyhnat. Ti tvrdí, že podomní prodej využívají okrajově. „V komunikaci se spotřebiteli dbáme na maximální transparentnost a sami proti nekalým praktikám bojujeme. Náš obchodní zástupce vždy při představení předloží identifikační kartičku a sdělí důvod návštěvy,“ dodala Novotná.



Pochůzkový prodej zboží, poskytování služeb a podomní prodej ve Dvoře Králové nad Labem zakazuje od května 2013 tržní řád. Na zákaz upozorňují například červené samolepky. Před pěti lety je vyrobila městská policie, aby si obyvatelé mohli umístit na vchodové dveře. Někteří obchodníci se totiž vymlouvali, že o vyhlášce nevěděli a dál se vnucovali lidem do bytů.



Triky prodejců, někdy označovaných slovy „energetičtí šmejdi“, jsou prakticky stejné už několik let. Snaží se oslovit především starší lidi, a přimějí je podepsat nové smlouvy na dodávky elektřiny a plynu.



Nedávný zásah proti prodejcům nebyl výjimkou. Čas od času se ve městě objeví a zkouší různé finty. Firmy se pak často ohrazují, že pro ně podpisy smluv zajišťuje externí agentura, s kterou nemají nic společného a jejíž postupy nemůžou ovlivnit. Důležité ale je, aby se lidé v případě pochybností včas ozvali. „Porušení tohoto nařízení mohou občané ohlásit jak na městskou policii, tak na obecní živnostenský úřad,“ upřesnila mluvčí královédvorské radnice Miroslava Kameníková.



Pokud nemají lidé možnost zavolat, doporučují odborníci požádat o spolupráci sousedy a především nic nepodepisovat.