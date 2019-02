Východní Čechy /FOTO/ - Lidem se představil zatím poslední úsek dálnice D11 z Osiček do Hradce Králové.

Cyklisté, bruslaři, rodiny s kočárky, atletický výkon ministra dopravy Dana Ťoka či lidové ceny pochutin. To vše bylo v sobotu k vidění na nových kilometrech dálnice D11, která na konci srpna po dlouhých letech přivede motoristy až do Hradce Králové. Ještě než se tak stane, otestovali autostrádu natěšení návštěvníci v rámci dne otevřené dálnice. Na ni dorazilo několik stovek lidí. Byl mezi nimi i Vladimír Marek z Hradce Králové, který si nový úsek přijel otestovat na kole. „Na pár místech mi to přijde hrbolatý a ten asfalt je trošku hrubší, ale jsem moc rád, že se konečně tenhle úsek postavil,“ ohodnotil automobilovou novinku Vladimír Marek, kterému však vadila délka stavby: „Postavit za pět let pár kilometrů, to je hanba a ještě jednou hanba. V Německu by to postavili za rok,“ dodal cyklista.

Nový úsek D11, a nejen ten, si pochvalovali i další návštěvníci akce. „Konečně jsme se dočkali. Teď jsem ale zvědavý, kdy se bude stavět dál,“ nechal se slyšet Petr z Hořic, kterému kromě nové silnice učarovaly i ceny ve stáncích s občerstvením. „Tohle jsem dlouho neviděl. A asi dlouho neuvidím,“ dodal a vydal se do fronty na klobásu za třicet a limonádu za deset korun. Odtud pak sledoval i atletický výkon ministra dopravy Dana Ťoka, který se na dálnici také přijel podívat. Ještě předtím, než návštěvníkům ukázal, jak umí přelézt přes svodidla, informoval, kdy se dálnice otevře motoristům a kdy by se mohli dělníci vrátit na navazující úsek D11 do Smiřic, který zablokovalo odvolání spolku Děti Země. „Dobrou zprávou je, že motoristé začnou dálnici využívat 21. srpna. A jsem za to rád,“ uvedl ministr a rýpl si do spolku Děti Země, který svým odvoláním znemožnil stavbu navazujícího úseku, kam se silničáři chystali na přelomu září a října. „To, co udělaly Děti Země, je jen šikana a obstrukce. Musíme připravit zákon, který nám ve veřejném zájmu umožní stavět a ne blokovat,“ nechal se slyšet Dan Ťok, který však nebere zdržení jako tragické. „Když nezačneme do konce roku, tak určitě v první polovině roku příštího začneme pracovat na dvou navazujících úsecích,“ dodal Dan Ťok.

Na dokončený úsek se přijel podívat i mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. I on s potěšením kvitoval, že se další kus autostrády konečně otevře motoristům. Jediné, čeho litoval, bylo, že si s sebou nevzal kolečkové brusle.

Menší omezení

Mluvčí ŘSD navíc upozornil, že i když se bude od 21. srpna jezdit 130kilomet-rovou rychlostí až do Hradce Králové, v jednom úseku se bude ještě provoz zpomalovat.

Na menší komplikace by se podle Jana Rýdla měli řidiči připravit v úseku provizorního sjezdu u Libišan. „Jak již sám název napovídá, jedná se o provizorní řešení. Jakmile se zprovozní dálnice až do Hradce Králové, toto provizorium zbouráme,“ uvedl mluvčí ŘSD s tím, že po dobu této úpravy, která by měla skončit do konce letošního roku, bude v těchto místech provoz převeden do protisměru.

Konec kamionů?

Na zprovoznění autostrády až do Hradce Králové léta čekají i obyvatelé Chlumce nad Cidlinou a Nového Města. „Doufám, že se kamionová doprava u nás rapidně sníží. Za ta léta už to sice moc nevnímáme, ale i tak je to pro nás dost stresující,“ uvedla nedávno Hana Midlochová, která bydlí jen pár metrů od jednoho z nejvytíženějších kruhových objezdů v Novém Městě. Tam doposud musely kamiony sjíždět. Sama však ví, že se všech kamionů jen tak nezbaví. „Určitě se najdou tací, kteří se budou chtít vyhnout placení mýta a stejně přes nás pojedou. Navíc je tu v okolí dost firem,“ dodala žena. Na úbytek kamionové dopravy v centru Nového Města se těší i starosta nedalekého Chlumce nad Cidlinou Miroslav Uchytil.

D11, Osičky - Hradec Králové v datech:

Délka úseku - 2460 m

Plocha vozovky - 60 296 metrů čtverečných

Cena - 882 milionů (bez DPH)

Mosty: na dálnici: 3

nad dálnicí: 1

na ostatních komunikacích: 1

celková délka mostů - 284 metrů



– První plány dálnice D11 pocházejí z roku 1938.

– V prosinci 2006 se dálnice D11 otevřela až po výjezd 84 před Hradcem Králové. V prosinci 2008 přibyl na D11 ještě 2,7 kilometru dlouhý úsek k provizornímu sjezdu u obce Praskačka.

– Od července 2014 bylo ve výstavbě čtyřkilometrové prodloužení až k nové mimoúrovňové křižovatce Kukleny.

(zdroj: ŘSD)