Po 92 letech by mohl v krajském městě skončit Hradecký jezdecký klub. Kdysi jeden z nejvýznamnějších jezdeckých klubů v zemi, jehož členové mnoha tisíci brigádnických hodin přispěli před téměř 50 lety k výstavbě jezdeckého areálu Na Občinách, už léta skomírá. Neustále klesá počet členů, přestávají se konat oblíbené závody a už několik let se mezi příznivci jezdeckého sportu šušká o plánovaném prodeji areálu.

Na zastupitele se kvůli tomu v červnu obrátila otevřeným dopisem Jana Holubová. Smlouva na prodej areálu je podle ní údajně před podpisem. I když jde o soukromý majetek, klíčovou roli může sehrát město.

V současném územním plánu jsou totiž pozemky jízdárny vedené jako sportovní plochy. Pokud by se změnil jejich účel na plochy pro zástavbu, jejich cena by raketově vzrostla. Toho se bojí příznivci jezdectví i přírodní památky Na Plachtě. Nedaleká přírodní památka je nyní v Hradci velkým tématem zejména kvůli plánované silnici.

Místo jízdárny byty nevyrostou

Někteří odpůrci silnice už několikrát vyjádřili obavu, že skrytým důvodem pro její vybudování může být i plán zastavět areál jízdárny bytovou výstavbou. „Obávám se, že silnice může také „papírově“ ulevit ulici Na Brně a umožnit tak regulativ dopravy a tedy stavbu sídliště v prostoru jízdárny,“ vyjádřil své obavy na sociální síti například Tomáš Kopecký.

Podle vedení města ale žádné další sídliště u přírodní památky v plánu není.

"To území už je hodně přeplněné. Další bytovou výstavbu bychom nepodpořili. Zvýšilo by to i tlak na přírodní památku. Zatím ale o žádné žádosti na změnu územního plánu nevím," řekl Deníku radní Adam Záruba (změna pro Hradec a Zelení).

Náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) tento týden na otevřený dopis Janě Holubové odpověděl. Změnit účel pozemků se podle něj město nechystá. Pokud by tedy došlo k prodeji jízdárny, čemuž město případně nemůže zabránit, pozemek by i tak měl být využívaný výhradně pro sport. „I v návrhu nového územního plánu jsou tyto pozemky vedené jako sportoviště.

Jediné místo v okolí, kde bude možná zástavba, je plocha bývalé výrobny asfaltových holubů,“ potvrdil Deníku zastupitel určený pro územní plán Jiří Langer (ANO). Pozemek sousedící s jízdárnou, o kterém Langer hovoří, je výrazně menší a nedá se zde předpokládat výrazná bytová zástavba. Podle radního Langera se v tomto místě kdysi uvažovalo o vybudováno domova pro seniory.

Územní plán má jiné problémy

Nový územní plán se tvoří v Hradci Králové už více než deset let. Ačkoliv by podle nynějších ujištění politiků neměla přinést další problémy jízdárna, u dalších dvou lokalit je situace stále složitá.

Za hlavní dvě problémové místa se dá považovat osud malšovické střelnice a také oblast Svinar. Tamní obyvatelé odmítají novou zástavbu v takové míře, s jakou návrh nového územního plánu počítá. Podle zastupitele určeného pro územní plán Jiřího Langera by se oba problémy snad mohly vyřešit do příštího roku. Schválení nového územního plánu Hradce Králové je pak podle Langera reálné nejdříve na konci současného volebního období v roce 2022.