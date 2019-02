Východní Čechy – Pro Východočechy, zatížené příští rok dalším zdražováním, vyšší DPH i cenami energií, je to jednoznačně dobrá zpráva. Poplatky „za popelnice" se nakonec příští rok nezvýší tolik, jak původně hrozilo.

Ilustrační snímek. | Foto: Denk/ Marek Cholewa

Už teď je jisté, že Hradec Králové, Jičín, Trutnov, Jaroměř, Rychnov a řada dalších měst nechají poplatek za svoz komunálního odpadu na stávající úrovni.

Podobně přemýšlejí i další východočeské radnice, jinde se poplatky z dosavadních zhruba 500 korun většinou zvedají maximálně o 100 až 150 korun.

Starostů, kteří prosadili radikálnější zvýšení poplatků, je minimum. Novela zákona jim přitom dovolila po dlouhých letech zvýšit poplatky až na dvojnásobek, tedy na 1000 korun. A ještě v létě se zdálo, že mnohé radnice toho kvůli vysokým nákladům na svoz odpadů, který musely dotovat z rozpočtů, využijí.

„Necháme poplatky na dosavadní úrovni, ke zdražení není důvod. Svozová firma prosperuje, do nákladů se vejdeme a nechceme občany zatěžovat dalšími starostmi," řekl včera starosta Trutnova Ivan Adamec. I v příštím roce tu tak platba za popelnice zůstane na 480 korunách na obyvatele.

„O zvýšení poplatku jsme nejednali a nemáme to ani v úmyslu," přisvědčila starostka Dvora Králové nad Labem Edita Vaňková. Tady je sy᠆stém plateb jiný, obyvatelé platí za počet popelnic. Každotýdenní svoz jedné nádoby tak zůstane na 2090 korunách za rok.

A třeba v Jičíně chtěli radní poplatek původně zvednout o 36 korun, nakonec však zůstane na původních 492 korunách. Při výpočtu vycházeli z propočítaných nákladů města na likvidaci odpadu, město na něj musí doposud doplácet 600 tisíc korun.

Jisté není ani původně avizované zdražení „popelnic" v Pardubicích. Jen vloni totiž město muselo za odpady doplatit 27 milionů korun. Kdyby magistrát chtěl po občanech uhradit celkové náklady na svoz odpadů, platili by lidé místo dosavadní pětistovky nejméně 877 korun.

„Nechceme ale jen trpně počítat, chceme lidi motivovat k třídění a řešit odpady koncepčně a ekologicky. Proto neuvažujeme o dramatickém zvyšování poplatku a je možné, že se v Pardubicích platba za odpad proti roku 2012 vůbec nezvýší," prohlásil včera náměstek primátorky František Brendl.

Jasno o (ne)zdražení není zatím ani v Chrudimi, Svitavách, Litomyšli nebo Ústí nad Orlicí. Pokud by současná zhruba pětistovka v těchto městech byla už neudržitelná, bude zvýšení většinou maximálně o stokorunu. Tak to ostatně už bylo schváleno například v Holicích, místo dosavadních 500 korun budou místní nově platit za odpady šest stovek.

Některá města však za popelnice nevybírají vůbec nic. Zdarma mají vyvážení popelnic už od roku 2008 třeba v Nové Pace. „Agenda s výběrem spojená by nás vyšla na 30 procent vybraných poplatků. Přitom kdyby měl poplatek odrážet skutečnou výši nákladů na odpady, měli by občané platit desetkrát tolik.

Při současném nastavení to ale není poplatek, nýbrž daň, a tou nechceme naše občany zatěžovat," řekl starosta Nové Paky Rudolf Cogan.

Od letošního ledna se poplatky neplatí ani v Kopidlně, kde však radnice odpuštění poplatků za popelnice kompenzovala dvojnásobným zvýšením daně z nemovitostí. Stejnou cestou jako Kopidlno půjde od příštího roku Stará Paka.

Poplatky za odpady

město r. 2012 r. 2013

Hradec Králové 500 500

Pardubice 500 do 700

Trutnov 480 480

Chrudim 500 do 600

Náchod 500 ???

Dvůr Králové nezdražují

Svitavy 500 asi do 600

Ústí n. o. 500 do 600

Holice 500 600

Letohrad 500 650

Rychnov. n. Kn. 500 500

Jaroměř 400 400

Meziměstí 420 500

Litomyšl 500 asi 521

Broumov 480 580

Vamberk 500 660

Měst. Trnávka 480 480

Nasavrky (CR) 200 200

Nová Paka 0 0

Borohrádek 500 500

Sumy jsou v Kč/rok

Ve většině měst ještě není výše poplatků pro příští rok schválená, údaje vycházejí z průzkumu Deníku na jednotlivých radnicích

• Podle schválené novely poplatek za odvoz odpadků může činit až 1000 Kč za obyvatele a rok, tedy dvojnásobek současné maximální výše, která zůstala stejná 10 let.

• Poplatek by nově měli ze zákona platit také cizinci, kteří v Česku pobývají déle než tři měsíce.

• Obcím jej budou muset platit lidé také za rekreační chaty a chalupy nebo apartmány, a to ve výši za jednu osobu.