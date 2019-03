Královéhradecko, Jaroměř-Josefov /FOTO/ - Je mu teprve devětadvacet let. Místo brouzdání po internetu se však Jan Šramar prodírá starým harampádím a přivádí k životu dávno opuštěné stroje.

To máte měchy, kovadliny, výhně, transmise, vrtačky…“ vyjmenovával své staronové přírůstky při procházce potemnělými chodbami bývalé dělostřelecké dílny v samém srdci josefovské pevnosti nadšeně Jan Šramar. Tomu genius loci kasemat barokního opevnění učarovalo natolik, že se tu rozhodl otevřít kovářskou dílnu, jež bude ctít zásady práce jeho předchůdců u mocnářství i první republiky. To je vidět již na strojích, které Jan Šramar postupně do své nové dílny, jež má rozlohu 400 metrů čterečných, osazuje.