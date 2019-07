Obyvatelé Hronova si stále častěji stěžují na volné pobíhání psů ve městě. Mnohdy totiž dochází k případům, kdy pes na volno napadne psa vedeného na vodítku, nebo se pohybuje v parku, kde si hrají děti, či pobíhá po silnici.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Roman Nešetřil

Hronovská radnice proto vyzvala všechny majitele psů, aby se seznámili s nově vydanou vyhláškou města, která je platná od letošního května a stanovuje pejskařům pravidla. Ve vyhlášce se mimo jiné uvádí, že na veřejných prostranstvích ve městě je možný pohyb psů pouze na vodítku. „Pes musí být veden na vodítku u nohy fyzické osoby tak, aby se při míjení jiných osob a vedených psů nebo jiných zvířat nemohl s nimi dostat do kontaktu,“ zní ve vyhlášce. Pokud ji majitel psa poruší, může dostat pokutu na místě až do výše deseti tisíc korun, ve správním řízení jsou tyto sankce podle radnice ještě vyšší. Pokud by navíc volně pobíhající pes někoho zranil, je tento přestupek postoupen správnímu orgánu s rozšířenou působností. Majitel psa je pak povinen uhradit náklady na ošetření nebo jinou vzniklou škodu.