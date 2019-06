Pes je součástí rodiny každého psovoda, říká policista roku

Dvacet let služby a k tomu mimořádné úspěchy se psy. To je stručný pracovní životopis Michala Záruby z Trutnovska. Před pár dny za to dostal ocenění český Policista roku 2018.

„Je to pro mě nečekaný, ale úžasný úspěch. Moc si toho vážím, je to obrovská pocta,“ prohlásil jedenačtyřicetiletý trutnovský policista. Proslavil se zejména jako psovod legendárního německého ovčáka Poluxe, kterého vycvičil jako prvního služebního psa proti tzv. aktivnímu střelci. Polux pod Zárubovým vedením například vypátral 17 pachatelů, dva z nich přímo zadržel. Našel 27 předmětů, které souvisely s trestnou činností, a také dva nástroje, které pachatelé použili k trestné činnosti a na útěku odhodili. Podařilo se mu rovněž zachránit tři pohřešované osoby. „Loni bohužel předčasně zemřel na nemoc, to pro mě byla obrovská ztráta,“ přiznal Záruba. Nyní má k ruce Rustyho, pětiletého krátkosrstého belgického ovčáka. „Podobně jako byl Polux, i Rusty je obrovská osobnost, úžasná mašina na práci. Sedli jsme. Mně vyhovují psi, kteří mají energii a spíš je jen přibrzďuju,“ řekl Záruba. Pro psovoda je služební pes dalším členem rodiny. Není s ním jen v práci, ale bere si ho k sobě i ve volném čase. „Dělat psovoda je práce, která mě baví. Takovou práci si domů beru rád,“ uvedl Michal Záruba. K psům vzhlížel už jako malý kluk, ale sportovní kynologii nikdy nedělal. Poprvé k ní „čuchnul“ až na vojně. Už krátce po nástupu k policii v roce 1999 si jeho nadřízení všimli zájmů o psy, a už o rok později měl k ruce prvního služebního psa Pardála. „Udělal jsem si základní kurz, a jako hlídkař sloužil na obvodním oddělení skoro dvanáct let,“ dodal Záruba. Šéf dopravní policie o tragických nehodách: Mrtvých je více než loni za celý rok Přečíst článek ›

Autor: Pavel Cajthaml