Hradecká radnice nyní přišla s řešením, jak patovou situaci odblokovat. Parkovací místa chce lidem nabídnout přímo pod historickým náměstím. Tento týden rada města odsouhlasila studii, která prověří možnosti parkování pod povrchem, vyhodnotí současný stav povrchu a inženýrských sítí a navrhne etapizaci a projedná způsob provedení stavby s památkáři. Město za studii zaplatí zhruba jeden milion korun.

Už během léta si magistrát nechal zhotovit geologický průzkum. „Snažíme se problém s parkovacími místy řešit všemi možnými způsoby, naší snahou je odblokovat záměr rekonstrukce Velkého náměstí. Musíme zajistit dostatečný počet míst, který by odpovídal jak návštěvnosti centra Hradce, tak vyhovoval rezidentům," řekl po jednání radních investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS). Primátor města Alexandr Hrabálek (ODS) věří, že proti novému řešení by Spolek pro kvalitu života neprotestoval.

„Bylo by to elegantní řešení. Místní by měli kde zaparkovat svá auta, což byl jeden z hlavních důvodů, proč původní projekt napadali. Tím pádem předpokládám, že tentokrát bychom se do sporu nedostali," vysvětlil primátor hlavní motivaci města. Hrabálek přiznal, že větší obavy než ze střetu s místními rezidenty má z postoje archeologů. A k němu podle všeho opravdu dojde.

„My to vidíme jako nešťastný nápad. Pod dlažbou velkého náměstí se totiž ukrývá vzácná archeologická konzerva, která ukrývá artefakty už od počátku osídlení Hradce až do středověku," řekl Deníku archeolog z Muzea východních Čech v Hradci Králové Radek Bláha. Na místě dnešního Velkého náměstí se často konaly trhy a archeologové ta nalézají spoustu drobných předmětů, které vypovídají o běžném životě lidí z různých období - například šperky, prstýnky, knoflíky nebo mince. I přes to, že by vybudování podzemního parkoviště přineslo archeologům jedinečnou příležitost cenné území důkladně prozkoumat, s plánem radnice nesouhlasí. „Tu unikátní konzervu bychom si tím zničili, byť bychom získali určitě nějaké zajímavé objevy. Třeba za 50 let by byli schopní naši nástupci získat díky novým technologiím více dat, ale už nebudou mít, co zkoumat.

S dědictvím musíme hospodařit racionálně," doplnil archeolog s tím, že pod některými náměstí v historických centrech světových měst sice podzemní parkoviště jsou, v Hradci je prý ale situace odlišná. „To jsou případy, kdy jde o jedno z historických náměstí, my ale jiné nemáme. Historické jádro je v u nás docela malé," vysvětlil Radek Bláha.

Vjezd do podzemního parkoviště pod Velkým náměstím by měl být podle představy radních vytvořen z Komenského ulice. Právě to má archeology obměkčit. Z této strany kopce je totiž povrch pod náměstím skalnatý. „Takže tam by snad s archeology nemusel být tak velký konflikt," vyjádřil naději primátor Hradce Králové. Podle archeologa Bláhy ale ani tato varianta rozhodně není bezkonfliktní. „Tam se zase dostáváme do oblasti pásu městských hradeb. V každém případě by to byl velký zásah, který by to místo velmi narušil. Myslím si, že by se rozhodně měla zvažovat jiná koncepce než podzemní parkování pod náměstím," naznačil Radek Bláha, že ke konfliktu mezi radnicí a archeology zřejmě opravdu dojde. Radnice se i tak chystá s archeology a památkáři jednat a milionovou studii už schválila.