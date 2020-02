Poslední „rivalská“ fúze se datuje do začátku milénia, kdy pardubičtí hokejisté našli dočasný extraligový azyl na ledě v problémech se topících hradeckých hokejistů. Za pár měsíců se možná oba rivalové opět setkají na jednom stadionu – fotbalovém. A opět v Hradci Králové. Ten by mohli hráči v úboru s půlkou koně na prsou využít jako svoji domovskou scénu.

Pardubičtí fotbalisté se totiž před výkopem jarní části druhé nejvyšší fotbalové ligy vyhřívají na průběžném prvním místě. Pokud by na této pozici vydrželi i po konci soutěže, získali by automaticky vstupenku mezi smetánku první ligy. Otázkou však je, kde by domácí prvoligové mače hráli. Kouzlo domácího stánku Pod Vinicí, kde na podzim vyhráli sedm z osmi domácích utkání, nevyhovuje podmínkám Fotbalové asociace České republiky (FAČR).

A tak vedení pardubického FK hledá, kam se po dobu, než se v domovském městě dočká adekvátního stánku, přestěhuje. Jednou z variant pro ně je, že se přesunou právě do dvacet kilometrů vzdáleného Hradce Králové na stadion Votroků. Podle zástupců obou klubů je to však až krajní varianta.

Nevyhovující stánky

I hradecký fotbalový stánek je totiž na hony vzdálen představám fotbalové asociace. „Vedení pardubických fotbalistů nás oslovilo, zda by tu v případě jejich postupu do první ligy mohli náš stadion využít jako svoji domácí scénu. Bohužel ani náš stadion nyní nesplňuje kritéria fotbalového svazu,“ řekl předseda představenstva FC Hradec Králové Jan Michálek a dodal, že by rád pardubickým fotbalistům vyšel vstříc. Ale na odpověď, zda bude místní fotbalový stánek nakonec podmínkám FAČR vyhovovat, musí pardubičtí počkat do březnového hradeckého zastupitelstva.

Na něm by měl náměstek primátora Jiří Bláha představit budoucnost hradeckého stadionu. „Pokud by se celková rekonstrukce opět posunula, je tu možnost, že by se zainvestovalo do vyhřívaného trávníku a světel. V takovém případě by se tu první liga dala hrát. Ale nyní je brzo předjímat, zda by tato investice, právě s ohledem na stále deklarovanou přestavbu stadionu, byla potřeba,“ dodal předseda představenstva FCHK.

Představitelé pardubického fotbalu však nespoléhají jen na Hradec. V jejich hledáčku se nyní objevil stadion v Praze. „Nyní jednáme s FAČR, zda by byla možnost hrát naše domácí zápasy na stadionu Evžena Rošického v Praze, kdy připravujeme smlouvu o smlouvě budoucí. Jsou tu i další varianty, ale ty nyní nejsou na pořadu dne,“ popsal sportovní manažer FK Pardubice Vít Zavřel.

Na derby 100 kilometrů

S plány na postup do první fotbalové ligy se však netají ani Votroci. Ti nyní na přímý postup ztrácejí pět bodů a na případnou baráž jeden bod. Kdyby se tak skutečně i hradečtí fotbalisté dostali mezi českou fotbalovou smetánku a stále by neměli vyhovující stadion, ocitli by se v situaci Pardubic a společně s nimi by hledali případný azyl. Ovšem v tomto ohledu mají hradečtí fotbalisté výhodu a zkušenost v podobě hry na stadionu v Mladé Boleslavi (sezona 2016-2017). Podle Michálka by právě mladoboleslavští byli první, koho by oslovili.

Jestliže by nakonec dopadly prvoligové plány obou týmů, mohlo by v případě derby dojít na paradoxní situaci. Fanoušci by museli jezdit přes sto kilometrů. A to buď do Prahy, nebo Mladé Boleslavi.

Primátor Hradce by rivala přivítal



„V případě, že by pardubičtí fotbalisté postoupili do první ligy a my již měli ve městě postavený stadion, který by splňoval prvoligové podmínky, jistě bychom jim kolegiálně vyhověli a na přechodnou dobu jim umožnili stadion využívat. To ostatně platí i pro další týmy, kterým bychom rovněž neváhali takto pomoci.“



Alexandr Hrabálek, primátor HK