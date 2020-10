/FOTO/ Richard Husch přišel o otce v květnu 1945. Po veřejném lynči ho ubila místní revoluční garda. Z jejich domu udělali národní výbor a vdovu se čtyřmi dětmi vystěhovali do maringotky k lesu. Dnes žije devadesátiletý Richard Husch v pečovatelském domě v Luži a má už jen jediné přání: jednou provždy očistit jméno svého otce.

Richard Husch v dětství, s otcem, s otcem a sestrou Ilonou a v době vojenské služby. | Foto: archiv

Richard byl první dítě Johanna a Hedviky Huschových z Hroubovic u Luže. Otec, maďarský Němec, se navzdory nátlaku německých okupantů nerozvedl se svou židovskou ženou. Ochránil ji tak od prvních transportů a téměř jisté smrti. Roztržení rodiny ale stejně nezabránil. Dostal předvolání do pracovního tábora v létě 1944. „Jel jsem tatínka vyprovodit na nádraží do Pardubic,“ vzpomíná pan Richard. „Bylo to 26. července a já měl ten den čtrnácté. narozeniny.“