Hradec Králové - Otázka na víkend: Vybrané osobnosti z regionu pravidelně každý týden sdělují na stránkách Deníku své názory k aktuálním tématům. Nejinak tomu bylo i tentokrát.

Ilustrační obrázek | Foto: Hradecký deník

Michaela Hartigová, basketbalistka Hradce:

Zase tolik zámků a hradů jsem za svůj život ještě nenavštívila, ale z těch, které jsem měla možnost vidět, bych rozhodně na návštěvní seznam připsala zámek v Častolovicích. Je zasazen do nádherné přírody a součástí malebné zámecké zahrady je navíc i menší zoologická zahrada, která se zámkem i jeho okolím krásně koresponduje. Za sebe tedy mohu vřele doporučit na výlet.

Tomáš Vymetálek, architekt:

Nejradši jezdíme na hrad Kost. Dá se dojet do nedaleké vesničky a pak dojít krásným údolím podél rybníka až k hradu. Tím se člověk vyhne přeplněnému parkovišti. Mezi naše oblíbená místa patří také Kuňka a zámek v Novém Městě nad Metují. Nádherný je samozřejmě Krumlov. Ale zajímavých a pěkným míst se starými zříceninami je v Čechách velmi mnoho a stojí za vidění.

Jiří Vlček, exšéf okresního úřadu:

Všechny hrady a zámky jsou skvostem naší země. Vyrostly v dávné minulosti, zdobí krajinu a osvěžují naši mysl při pohledu na ně. Nejhezčí vzpomínky z mého dětství mám na zámek Konopiště, který jsem se svými rodiči často navštěvoval a pozoroval medvědy. Dnešní můj obdiv patří hrdinství tehdejšího kastelána, který za nacistické okupace riskoval život a zachránil mnoho památek. Krásu našich hradů a zámků dnes bohužel většinou zastiňují jiné události u nás i ve světě.

Pavel Svoboda, ředitel speciálních škol:

Abych byl upřímný, tak zámky a hrady mám radši zvenku. Na opravdovou prohlídku některých z nich vyrazím tak jednou dvakrát do roka, ale často se na konkrétní z nich nevracím. Expozice se totiž zpravidla výrazně nemění a že bych musel žasnout každý rok nad nočníčkem prvorozeného syna, tak to nemusím. Možná mám radši zříceniny hradů, jsou tajemnější a romantičtější. Ale pokud bych si měl vybrat oblíbený zámek, tak by to byly Žleby.