Vrchlabí - Uplynulý týden se vznášely nad Krkonošemi padáky s účastníky mistrovství světa v para-ski, disciplíně kombinující parašutismus a lyžování. Tento týden přijde na horách ještě mnohem monstróznější adrenalin. Špindlerův Mlýn bude dějištěm Světového poháru lyžařek. Největší světové hvězdy už trénují ve Svatém Petru.

Vrtulník je vynesl do výšky nad úrovní Sněžky, odkud seskakovali a naváděli padák do vymezeného prostoru na horní části sjezdovky Bubákov. Potom s časovým odstupem nasadili v Herlíkovicích lyže a zajeli obří slalom.



Od středy do pátku usilovali závodníci z osmi evropských zemí a Kanady o tituly mistrů světa ve Vrchlabí. Během této doby stihli pět parašutistických seskoků. Sobotní šestý škrtlo nepříznivé počasí. Obří slalom si zajeli třikrát. Výsledky, dosažené v jednotlivých disciplínách, se sčítaly. Při seskocích rozhodovala přesnost, s jakou se trefili do středu doskočiště.



V AMERICE I NA SIBIŘI

Byl to historicky první světový šampionát v para-ski na českém území. Předchozích šestnáct ročníků, pořádaných vždy po dvou letech, se konalo na jiných místech. V Alpách, USA i na ruské Sibiři. V Krkonoších se potvrdilo, že tento sport je doménou alpských zemí. Individuální kategorie i soutěže družstev ovládli Rakušané, jednou zněla při vyhlášení výsledků švýcarská hymna. Češi získali bronz v nejprestižnější kategorii týmů, a to jak mezi muži, tak i ženami.