Osud tisíců řidičů, kteří se denně musí prokousat nástrahami hradecké křižovatky Mileta, je v rukou jediného člověka. Současný pirátský zastupitel a člen spolku KOS Aleš Dohnal se stále nechce smířit s tím, že mu hořický úřad nedal za pravdu a v polovině března vydal nové územní rozhodnutí, které dává stavbě křižovatky zelenou.

Křižovatka Mileta v Hradci Králové. | Foto: Deník/ Pavel Nedbal

Toto rozhodnutí však není konečné a do 13. dubna je možné proti němu podat odvolání. A pirátský zastupitel se netají tím, že klidně opět křižovatku, na jejíž opravu se čeká čtyřicet let, pošle k ledu. „Chceme nejdříve mluvit s vedením města, protože máme za to, že řádného hospodáře logicky napadne to, že se tahle křižovatka stavět nemá. Budeme se chtít během té lhůty pro případné odvolání sejít s vedením města a pokusit se dojednat, jak dál postupovat,“ uvedl Aleš Dohnal, který chce případné neodvolání podmínit posunutím termínu stavby do doby, než se v roce 2022 dostaví autostráda D35.