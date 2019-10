Situace není tak beznadějná jako u stadionu, protože u tendru na lávku zastupitelé neurčili maximální nepřekročitelnou cenu. Přesto je jediná obdržená nabídka velmi špatným znamením. Stejně jako v případě fotbalového stadionu jde v pořadí už o třetí tendr.

Do prvního výběrového řízení, které vyhlásilo ještě bývalé vedení města, se nepřihlásil nikdo. Investiční náměstek primátora Jiří Bláha (ODS) proto pro druhý tendr změkčil podmínky s vírou, že bude úspěšnější a přihlásí se více firem. Jenže ani on neuspěl. V červnu přišla jediná nabídka. Jenže její hodnota byla více než dvakrát vyšší, než radnice očekávala. Výběrové řízení proto město znovu zrušilo.

Nabídku posoudí komise

V září magistrát vypsal tendr s pořadovým číslem tři. Podle slov Bláhy město tentokrát opět výrazně změkčilo podmínky. Zmizel i požadavek, že dodavatel musí umět pracovat s vysokopevnostním betonem (UHPC). V Česku jsou takové lávky jen čtyři a minule kvůli tomu přišla dokonce námitka k soutěži. Jenže ani bez tohoto požadavku se zájemci do tendru nehrnuli. Opět přišla jen jediná nabídka. Její výši radnice nechce komentovat do doby, než zasedne hodnotící komise.

V případě neúspěchu třetího tendru je možné, že by se město vzdalo současného projektu a oslovilo by v pořadí druhou a třetí firmu z pět let staré architektonické soutěže.

„Ta nabídku posoudí a zkontroluje všechny náležitosti. Pokud bude splňovat všechny podmínky z pohledu zadávací dokumentace, bude výsledek výběrového řízení záležitostí projednání v orgánech města," řekl ve čtvrtek primátor města Alexandr Hrabálek (ODS). Podle informací Deníku se hodnotící komise, ve které je kromě projektanta také náměstek Jiří Bláha (ODS), radní Adam Záruba (Změna pro Hradec a Zelení) a zastupitelé Pavel Vrbický (Piráti) a Jiří Kos (ANO), sejde v pondělí odpoledne.

Odpískat lávku město nemůže

Co se stane, pokud nabídka nebude pro město akceptovatelná? Úplně odpískat realizaci lávky radnice nemůže. „Podle všech projektů a požadavků architektů tam stát musí,“ řekl už dříve Bláha. K vybudování lávky se město zavázalo také ve smlouvě s ČSOB, která nedaleko staví své nové centrum. Už teď je jisté, že dodržet termín, který vyprší na jaře příštího roku, město nedokáže. Mnohamilionové pokutě se ale možná dokáže vyhnout. Banka je ochotná o ní jednat. „Chápeme obtíže, které v projektu lávky nastaly a jsme přesvědčeni, že bude nalezeno takové stavební a procesní řešení, které umožní městu i ČSOB dokončit očekávané investice na Aldisu a společné dílo bez jakýchkoli škod či ztrát,“ řekla Deníku koncem srpna zástupkyně banky Monika Buřičová. Hlavní vstup do banky má být ve směru od Labe. A právě úprava parteru je součástí projektu lávky.

"V případě neúspěchu tendru by se mělo s ČSOB jednat o nulté etapě, která by upravila břeh, aby byl co nejdříve vybudován důstojný vstup do jejich sídla," řekl Deníku pirátský zastupitel Aleš Dohnal. Čtvrtý tendr na stejný projekt by už zřejmě město nevypisovalo. Na výboru pro územní plánování se řešila možnost, že by se v případě neúspěchu město vzdalo současného projektu a oslovilo by druhého a třetího v pořadí pět let staré architektonické soutěže. "Už na začátku byla chyba, že se vybral tenhle megalomanský návrh. Z našeho pohledu je cesta postavit tu podstatně levnější a účelnější lávku," doplnil Dohnal.