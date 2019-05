Dlouholetý příběh opravy unikátních secesních kiosků na Pražském mostě stále nemá konec. Loni v létě předalo město rekonstrukci dvou zbývajících kiosků do rukou Správě nemovitostí Hradec Králové s tím, že podle tehdejšího náměstka primátora Jindřicha Vedlicha mělo k opravě dojít v letošním roce. Nová koalice na hradecké radnici však s opravou kiosků v nejbližší době nepočítá.

Nejdříve za dva roky

Současná náměstkyně primátora pro oblast správy majetku města Věra Pourová (ANO) Deníku přiznala, že oprava historických kiosků není na pořadu dne. „Myslím si, že ty kiosky jsou určitě zajímavá věc, ale je to otázka peněz. V pořadí to máme, ale aktuální to teď není,“ řekla Pourová s tím, že město má jiné priority. Oprava jednoho kiosku vyjde zhruba na dva miliony korun. „Obávám se, že příští dva roky se k tomu rozhodně nedostaneme,“ dodala Pourová. Provozně technický náměstek Správy nemovitostí Hradec Králové Jiří Dušek přitom Deníku potvrdil, že organizace na projektu stále pracuje. „Zpracováváme teď realizační dokumentace a čekáme na závazné stanovisko památkářů. Potom ještě budeme čekat na nějaké peníze od města. Když by bylo tohle všechno hotové, pustili bychom se do opravy dalšího kiosku, řekl Dušek Deníku s tím, že s opravou obou kiosků zároveň z finančních důvodů nepočítá.

„Na oba dva určitě nebudeme mít peníze najednou, v současnosti máme peníze na opravu půlky jednoho kiosku. Byli bychom určitě schopní zaplatit projektovou dokumentaci. Budeme ale potřebovat najít zdroje na dofinancování. Počítáme s tím, že se dohodneme s městem,“ dodal Dušek. Právě dohoda s městem však zřejmě bude problém.

Opravy začaly v roce 2016

S opravami město začalo už před třemi lety. V roce 2016 se opravil jeden kiosek, loni pak druhý. Dva zbylé na rekonstrukci stále čekají. Secesní Pražský most pochází z roku 1910, kiosky jej doplnily o dva roky později.

Most i s kiosky navrhl známý architekt Jan Kotěra.