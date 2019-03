I americký akční kutil MacGyver by možná bledl závistí nad zručností a fištrónem chlumeckého starosty Miroslava Uchytila.

Toho už nebavil pohled na nepřizpůsobivé osoby v centru města, které bez ostychu popíjely alkohol v zakázaných zónách. A jelikož má v takových případech policie i strážníci svázané ruce zákonem, rozhodl se alkoholické nápoje legálně zabavovat.

Hodně muziky za málo peněz

„Jedné horké srpnové noci jsem přemýšlel, jak toho docílit. A jelikož jsem již slábnoucí inženýr chemie, tak jsem vymyslel dvoutaktní ruční pumpu, která díky detekční trubici dokáže odhalit přítomnost alkoholu v tekutině. A alkohol, to je jediná hodnotná věc, o kterou „bezdomovec“ opravdu nechce přijít. Je to to nejcennější, co momentálně má,“ uvedl starosta. Podle něj má přístroj nepochybnou výhodu i v tom, že vyjde jen na pár korun. „Vždyť detekční trubička, která se dá koupit v lékárně vyjde bratru na 12 korun,“ uvedl starosta a popsal popsal postup, který „jeho“ strážníci praktikují od loňského září – Přicházejí k jednotlivci či ke skupině osob popíjejících alkohol a vyžádají si ke kontrole obsah otevřené lahve (alkohol v lahvi s nepoškozeným uzávěrem nelze zabavit). Pomocí detekční tyčinky na zjištění alkoholu v dechu a ručního nasávacího zařízení, kdy jsou tyto dva komponenty propojeny plastovou trubičkou, během několika vteřin, kdy se nasají páry alkoholu nad hladinou tekutiny, spolehlivě zjistí strážník přítomnost či nepřítomnost alkoholu v obsahu lahve. Ten se ukáže na žlutém či zeleném zabarvení trubice.

„Podobný systém si jistě pamatují z dřívějška řidiči, kdy byl z dechu detekován alkohol nafouknutím pověstného balónku,“ nechal se slyšet chlumecký starosta s tím, že nejde o přesné stanovení množství alkoholu, ale pouze o stanovení přítomnosti alkoholu.

Pokud se trubice zabarví, okamžitě strážníci lahev zabaví a posléze vyzvou Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, aby si přijel odebrat zabavený předmět k odborné likvidaci. „Je to trošku úsměvné, ale tuto likvidaci kupodivu nemůže provést ani městská policie, ani pracovník správního odboru. Našim postupem tedy bizarně zatížíme státní aparát, kdy po čase přijedou pracovníci protokolárně vyzvednout a odborně zlikvidovat již, pravděpodobně, zkažený alkohol,“ dodal starosta, na kterého se kvůli jeho udělátku obrátili i další jeho kolegové a kolegyně ve starostenských křeslech.