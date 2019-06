Premiér je například trnem v oku učiteli autoškoly Olinu Dlouhému z Petříkovic u Trutnova. Zúčastnil se proto většiny místních demonstrací. V Praze byl také při velkém setkání na Václavském náměstí. „Osud této země mi prostě není lhostejný. Chci, abych se mohl jednou s klidným svědomím podívat vnoučatům do očí a nepředal jim tuhle zemi zdevastovanou,“ prohlásil.

Do Prahy se chystá s celou rodinou také Jiří Špetla, starosta ze Svobody nad Úpou. „Myslím, že protesty už mají výsledky. Přestaly se například Babišovi vyplácet dotace národního rozpočtu, poslední výsledkem je konec spolupráce kapely Kryštof s Agrofertem. Lidem to prostě není jedno. Zajet na pár hodin do Prahy je přece maličkost. Navíc tam panuje dobrá nálada a pohoda, jako v roce 89,“ prohlásil.

Někteří jedou do Prahy auty, další se hromadně složili na autobus. Jeden například vypravuje třicetitisícový Trutnov. „Jsme moc rádi, že je v našem městě mnoho lidí, kteří chtějí bojovat proti tomu, aby se z naší demokracie nestala kleptokracie. Hodně Trutnováků, se kterými jsme mluvili, nám navíc potvrdili, že na Letnou jedou po vlastní ose, takže nás tam bude o hodně víc. Velice nás těší, že Trutnov bude na Letné vidět a slyšet,“ sdělil Petr Sobotka, pořadatel zájezdu na Letnou.

Dokonce i krkonošská obec Horní Maršov s necelou tisícovkou stálých obyvatel naplnila jeden autobus.

Nedělní demonstrace na Letné začíná v 16.30 hodin.