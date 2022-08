Hotovo ale není ani po více než půl roce. „Na úseku D35 Opatovice – Časy je oplocení dálnice již téměř dokončeno,“ informovala nyní mluvčí ŘSD Petra Drkulová.

Situace se v lednu začala řešit kvůli nehodě, při níž řidiči Marku Pavelkovi vběhlo do cesty sedm divočáků. „Jsem moc ‚rád‘, že se to začalo řešit až poté, co jsme se tam s přítelkyní málem zabili. Bylo jen veliké štěstí, že se kolem nás nevyskytovalo žádné další vozidlo. Tenhle zážitek si poneseme do konce života,“ poznamenal Pavelka.

Způsobenou škodu policisté odhadli na zhruba čtvrt milionu korun. Ve hře bylo i odškodnění, které muž po ŘSD vyžadoval. Ani toho se však nedočkal. „Bohužel se to vše přes právnické oddělení ŘSD zametlo a zůstal jsem bez vyrovnání,“ řekl Pavelka.

Přestože je Pardubický kraj ve srovnání s ostatními kraji v této statistice podprůměrný, v loňském roce na jeho území došlo průměrně k jedné srážce se zvěří každých 8,6 kilometru. Za rok 2021 lesní zvěř zavinila přes sedm set nehod.

Vedení ŘSD uvedlo, že nenašlo žádný zákon, který by jim vyplacení odškodnění nařizoval. Provoz na úsecích bez oplocení je totiž v Česku běžný. Podle zákonů je možné dálnici zprovoznit v dočasném režimu bez finální kolaudace, po schválení trasy příslušnými orgány. Všechny ploty jsou z hlediska silničních norem nadstandardní. „Stavba podle stavebního úřadu i dopravní policie a expertů dokáže bezpečně a plynule přenést dopravu,“ uvedl za ŘSD Jan Rýdl.

Zastaralé normy

Do případu se vložil i pardubický poslanec Martin Kolovratník (ANO), který se u generálního ředitele ŘSD a České asociace pojišťoven snažil odškodnění vyjednat. Úspěšný ale nebyl.

„Bohužel z hlediska zákona jsme nenašli právní nástroj nebo něco, o co se opřít,“ řekl Kolovratník.

Přestože i on si stojí za názorem, že zprovoznění dálnice mělo smysl a každý den ulevuje Pardubicím od dopravy, chce aby nebezpečné úseky zmizely.

„Myslím si, že zákony by se měly změnit. A že pro potřebu zprovoznění dálnice, byť ve zkušebním provozu před kolaudací, by měl být plot povinnou součástí,“ dodal Kolovratník s tím, že na podzim chce do Poslanecké sněmovny přinést pozměňovací návrh, který bude toto požadovat. „Nikdo z nás by nechtěl mít na svědomí lidské životy jen proto, že máme zastaralé technické normy a že plot nevyžadujeme,“ dodal poslanec.

Na navazujícím dálničním úseku už však ploty rostou. „Na úseku Časy – Ostrov výstavba oplocení probíhá tak, abychom zajistili ochranu před zvěří ještě před zprovozněním úseku,“ potvrdila Drkulová. Část o celkové délce 14,7 kilometru má být hotová 22. prosince.