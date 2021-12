Úsek umožní sjet ve směru od Prahy z dálnice D11 do Opatovic a pokračovat dál na Moravu, aniž by řidiči museli zajíždět do Hradce Králové nebo Pardubic. U Časů sjedou na novou přeložku I/36, odkud se dostanou do Holic, kde se napojí na stávající státovku I/35. I tento krátký úsek dálnice by tak mohl ulevit od těžké tranzitní dopravy oběma krajským městům.

Panují však obavy, zda díky tomu nepřevezme dálnice D11 a navazující kus D35 další dopravu z dálnice D1 ve směru z Prahy na Moravu, čímž by se přitížilo Vysokému Mýtu nebo Litomyšli, které na na dálnici teprve čekají.

Dálnice D35 bude tvořit alternativu k přetížené dálnici D1. Do konce příštího roku má být otevřen další úsek Časy - Ostrov. Celá D35 má být hotova v roce 2028. V Pardubickém kraji zbývá postavit ještě sedm úseků až do Mohelnice.

