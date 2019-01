Svitavy – Muzeum ve Svitavách se může pochlubit raritou. Má ve svých sbírkách unikátní formu na vánoční hnízda.

Formu do Svitav přivezla asi před patnácti lety Milada Kysilková z Dolního Újezdu. „V jejich rodině se dědila od počátku 18. století z generace na generaci," uvedla Blanka Čuhelová, ředitelka svitavského muzea. To by nebyly hospodyňky, aby ji nevyzkoušely. „Zjistili jsme, že je fajn a že bychom ji mohli prezentovat o Vánocích," vzpomínala Blanka Čuhelová. Milada Kysilková nechala u uměleckého kováře Miloše Faita vyrobit ze speciálního kovu kopii a muzeu ji darovala.

Křupavá pochoutka

A tak si každý rok o Vánocích návštěvníci muzea pochutnávají na speciálním pečivu, a to vánočních hnízdech. Někdo je nazývá i hvězdami. „Nejdříve se forma ponoří do horkého oleje. Pak ji lehce namočíme do těsta, aby se horní okraj formy neponořil a necháme odkapat. Poté formu s těstem vložíme do rozpáleného oleje, těsto z formy sjede a začne se rozvíjet jako růže," popsala postup Marie Grmelová ze Svitav. Kdyby těsto překrylo i horní okraj formy, přilepilo by se na ni. Dozlatova osmažené hvězdy se nechají okapat a poté se posypou cukrem. Křupavá pochoutka je oblíbená mezi dětmi i dospělými.

Hospodyňky na hvězdy používají klasické lívancové těsto. „Pokud potřebujeme, aby bylo řidší, přidáme rum. Zředíme ho, aby bylo pěkně hladké," vysvětlila Marie Grmelová. Rum dává hvězdám lahodnou chuť. Má ale ještě jednu funkci, odpuzuje totiž mastnotu. Hotové hvězdy pak nejsou mastné, ale příjemně křupavé.

Podle Blanky Čuhelové speciální formy jsou v České republice pouze tři. Originál střeží majitelka, jednu kopii mají svitavští muzejníci a tu třetí má dcera Milady Kysilkové. V Betlémské kapli v Praze s ní smaží vánoční hnízda stejně jako ve Svitavách.