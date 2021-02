Stačí se podívat jen na řeč čísel. Zatímco v první vlně pandemie, která Českou republiku zasáhla na začátku loňského jara, jezdily posádky krajských záchranářů k jednotkám, maximálně menším desítkám případů covid pozitivních pacientů týdně, dnes se prakticky z ochranných obleků nesvléknou.

„Od března do srpna jsme převezli 30 covid pacientů. A zatímco v Číně a Itálii nemoc eskalovala, tak tady byl celkem klid,“ uvedl ředitel krajské Zdravotnické záchranné služby Libor Seneta. Zlom pak přišel s podzimem, kdy ještě v září převezly záchranky do nemocnic na 60 pacientů. V říjnu to již byl pětinásobek.

„Nebylo výjimkou, abychom v jednom týdnu převezli i 140 pacientů. Za celý loňský rok jsme převezli na 1200 pacient,“ informoval Libor Seneta a dodal, že loňská čísla již překonal úvod roku, kdy jen v lednu putovalo sanitkami do nemocnic kolem 1300 pacientů: „A v únoru se již blížíme tisícovce.“