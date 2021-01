„Vakcinační centrum FNHK během víkendu oočkovalo 780 lidí, od zahájení očkování to bylo více než 2600 zdravotníků a vysoce rizikových pacientů, další stovky oočkoval mobilní tým v domovech seniorů,“ řekl Deníku mluvčí FNHK Jakub Sochor. Všechny nemocnice nyní řeší i problém, kdy kvůli výpadku na straně firmy Pfizer dostanou menší počet vakcín, než bylo původně avizováno. „Od dodávek, na které čekáme, budou odvislé počty seniorů, které bude možné v dalších dnech očkovat,“ uvedl Sochor.

Ještě složitější je situace v krajských nemocnicích. Například v Jičíně začnou očkovat veřejnost nejdříve koncem ledna.

„V tuto chvíli zajišťujeme vakcinaci pacientů a personálu na všech lůžkových zařízeních v regionu jako jsou domovy důchodců včetně těch z naší nemocnice, a dalších externích zdravotníků, obvodních lékařů a sester. To chceme zvládnout do konce měsíce,“ vysvětlil ředitel jičínské nemocnice Tomáš Sláma, že na očkování seniorů mimo domovy důchodců zatím nemá nemocnice kapacitu. Ze všech krajských nemocnic začalo očkování seniorů pouze v Náchodě. „Nemocnice Trutnov by měla začít očkovat v pátek, zbylé krajské nemocnice příští týden,“ řekl hejtman Martin Červíček (ODS).

Královéhradecko má nejvyšší průměrný věk ze všech krajů v zemi. Zatímco ve většině Česka hlásí nemocnice pozvolný úbytek pacientů s koronavirem, v Královéhradeckém kraji je situace stále velmi vážná. Například v hradecké fakultní nemocnici počet hospitalizovaných nadále roste. „Aktuálně je u nás hospitalizováno zhruba 220 pacientů s onemocněním covid-19, z toho více než šest desítek je na jednotkách intenzivní péče. Před týdnem jich bylo asi 200, před měsícem stovka,“ potvrdil mluvčí FNHK Jakub Sochor, že počty hospitalizovaných v Hradci Králové stále neklesají.

V posledních dnech se zmenšily denní přírůstky nově nakažených. Potenciálním problémem ale může být vysoký podíl seniorů mezi nakaženými. Senior je každý pátý nakažený člověk.

Kraj v číslech

V Královéhradeckém kraji žije podle dat českého statistického úřadu přes 25 tisíc lidí nad 80 let. Část z nich je v domovech pro seniory, většina ale žije mimo tato zařízení. Věková struktura obyvatel přispívá k tomu, že situace v nemocnicích je v regionu horší než ve většině míst v Česku.