Už v hořické Bille se setkali s obrovskou vstřícností personálu. "Když jsme přišli, řekli nám, že mají ještě zavřeno. Bylo opravdu brzo ráno. Ale když jsme řekli, že nakupujeme pro lidi na Ukrajině, otevřeli kvůli nám dřív a ještě nám zaměstnanci přispěli stravenkami na nákup," říká.

Cesta z Jičína do Užhorodu trvala více než dvanáct hodin. Přes hranice se autobus dostal bez problémů až do užhorodské záchytné zóny je navedl voják. "Jakmile jsme zastavili, začali se k nám hrnout lidi. Někteří jsou tam na mraze i několik dní. Je to tam hrozně přelidněné, ženy s dětmi posedávají na obrubníku na zavazadlech, aby nenastydli, většina se ale musí hýbat. Jinak by zmrzli," popisuje první dojmy z ukrajinských hranic Petr.

Transparetní účet č. 4660269003/0800

Lidi, které budou odvážet do bezpečí v Česku, jim na místě pomohl vybrat "partyzán". "Tak mu říkáme, je to nás kontakt přímo v Užhorodu. Řekli jsme mu, ať vybere ty, kteří tam mrznou nejdéle. Celkem jsme odvezli 57 lidí, 32 z toho byly děti od tří do dvanácti let," říká. Ostatní je prý prosili, aby je vzali taky. Zmrzlí a unavení byli ochotní sedět i na zemi, hlavně se dostat do bezpečí.

Pro všechny uprchlíky našli ubytování operativně podle jejich potřeb. "První zastávka byla ve FN v Hradci Králové. Jsou tam vyhrazená dvě patra, kde si pak některé vyzvedli jejich příbuzní. Další jsme vezli do Prahy, většina ale našla zázemí v okolí Mladé Boleslavi, Dolního Bousova a Sobotky. Tamní farář se na ně hrozně těšil. Ubytoval je na faře a ještě se ptal, co má nakoupit, že jim uvaří. Ta ochotapomoci, která se v lidech probudila, zní skoro až pohádkové," vypráví Petr Danys.

Petr Danys s dopravcem Milanem Fejfarem přivezli tento týden z Užhorodu autobus maminek s dětmi. Příští týden by chtěli vyrazit znovu.Zdroj: Petr Danys

Se sháněním ubytování ale pomáhali i další. "Hodně nám pomohla Jarka z Holiday Café v Dolním Bousově a spisovatelka Pavla Bártková. Jedna lékařka z Boleslavi dokonce nabídla zdarma ošetření těch, které přivezeme. Lidé nabízeli i peníze. Nechtěl jsem ale, aby mi to posílali na soukromý účet. Museli jsme to podchytit legálně, tak jsme založili transparentní," doplňuje. Na transparetní účet 4660269003/0800 jim přišlo od dárců za jediný den přes 30 tisíc korun.

Získané prostředky použije Danys s Fejfarem na další cestu k ukrajinským hranicím a na nákup prostředků pro ukrajinské maminky s dětmi, které prchají před válkou. "Jsou tam v zimě, zabalení v několika dekách a úplně bez prostředků. Dvěma maminkám jsme dokonce dali hotovost, aby měly do začátku alespoň na jídlo," doplňuje Danys. Opět se do Užhorodu vypraví snad už příští týden.