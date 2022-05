„Je to ten nejtoužebněji očekávaný projekt, který se má tady dělat. Dokončení přinese konečně vyřešení dopravně bezpečnostní situace ve městě zahlceném dopravou,“ věří jaroměřský starosta Josef Horáček. Doprava se i po prosincovém otevření D11 dál valí městem.

„Už aby to konečně bylo. Teď je to hrůza, pomalu se tady přes třiatřicítku nedá přejít. A to nemluvím o hluku a otřesech od těžkých kamionů,“ mračí se u silnice protínající město směrem na Náchod senior Karel, který tlačí kolo obložené nákupními taškami. Kolem projíždí jedno auto za druhým, část z nich s polskými značkami.

V prosinci se sice otevřely nové úseky pražské dálnice mezi Hradcem Králové a Jaroměří, ale z dvanáctitisícového města odvedly jen osobní dopravu ve směru na Krkonoše. Kamiony dál projíždějí celou Jaroměří a také veškerá osobní doprava ve směru na Náchod se od sjezdu v Semonicích před Jaroměří napojuje zpět na tolik zatíženou státovku.

Dominantou stavby za 860 milionů korun bude 600 metrů dlouhý most přes údolní nivu Labe. Na trase obchvatu teď finišuje archeologický průzkum. Ten našel mimo jiné osídlení z mladší doby kamenné.

„Jaroměřská doprava se v prosinci velmi zklidnila. I díky tomu, že se z části rozprostřela do některých dosud klidných lokalit. Myslím tím oblast Na Vrších a celé takzvané Růžovky, protože řidiči jedoucí mezi Náchodem a Hradcem už neprojíždí celou Jaroměř po silnici 33, ale na různých odbočkách si zkracují cestu k nájezdu na dálnici,“ popisuje nové návyky šoférů starosta města Josef Horáček.

Stavba má začít v nejbližších týdnech. Pro řidiče se pak otevře po 20 měsících prací a kompletně má být dokončená celkem za 30 měsíců.

Obchvat Jaroměře povede od dnešního konce pražské dálnice. Od kruhového objezdu u Hořenic odvede dopravu také z Čáslavek, Dolan a Svinišťan.Zdroj: Deník/Jiří Fremuth

„Předání stavby firmě by mělo být letos v červnu. Budeme kromě zimní technologické přestávky stavět, co to půjde,“ slibuje ředitel hradecké správy Ředitelství silnic a dálnic Marek Novotný.

Úsek dlouhý 6,5 kilometru začne na posledním sjezdu z dálnice u Hořenic. „Bude to klasická 'jednička', tedy po jednom jízdním pruhu v každém směru. Povede z kruhového objezdu a napojí se před obchvatem České Skalice,“ vysvětluje za hradecké ŘSD Pavel Zeman. Tranzitní dopravy se tak zbaví nejen samotná Jaroměř, ale také Čáslavky, Dolany a Svinišťany.

Stavbu ale mohou ještě zkomplikovat dlouhodobé soudní spory s manželi Kučerovými o pozemky, na které potřebují silničáři dočasně přístup během stavby. Pro samotnou stavbu má ŘSD pozemky zajištěné. „Může se stát, že to zkomplikuje technické řešení a průběh výstavby, protože ty dočasné zábory mají sloužit k obsloužení stavby,“ říká Marek Novotný. Klíčový rozsudek pro zahájení stavby padl v dubnu. Královéhradecký soud tehdy zamítl žalobu Kučerových proti vyvlastnění pozemků na trase obchvatu.

