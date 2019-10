Firma DS Agro Libštát chce do tří let vybudovat v Bělé u Staré Paky kravín za přibližně sto milionů. Plánovaný start objektu o šířce 52 a délce 151 metrů je jaro 2020. V nejvyšším místě bude budova i s dojírnou vysoká 15 metrů.

Kravín pro 484 krav a sto telat má vyrůst nad současným zemědělským areálem v lokalitě VA 205. k. ú.

DS Agro a obec Bělá o výstavbě jednalo, podmínky výstavby zahrnulo do memoranda, které bylo podepsáno v červnu při veřejném jednání zastupitelstva, kde byla zároveň odsouhlasena změna územního plánu č. 2.

Jako pojistku si obec ke změně územního plánu vložila podmínku, že jakákoliv stavba na dotčeném území (VA 205) musí být schválena obecním úřadem.

Proti svatbě kravína se však postavila skupina místních. Na základě petice, kterou podepsalo více jak sto občanů Bělé, obec vyhlásila k výstavbě kravína na 5. října místní referendum.

To se uskuteční v sobotu a lidé budou hlasovat o tom, zda má obecní zastupitelstvo schválit výstavbu kravína.

„Nechceme, aby kravín stál v Bělé. Chceme především, aby v obci zůstal klid, nemuseli jsme se bát jezdit po místních cestách a měli dostatek pitné vody,“ jmenuje hlavní důvody proti stavbě kravína jeden z iniciátorů.

Osobně si myslí, že názorová hladina ve vesnici je vyvážená a bude tomu odpovídat výsledek. V obci je totiž řada lidí, která v bývalém družstvu pracovala a k podniku má dobrý vztah.

Mladí ovšem vnímají, že stavba ovlivní život v obci na dalších padesát let.

„Chceme, aby si to rozhodli Bělští občané sami. Jak, záleží na nich. To je náš cíl, dál to nebudeme řešit,“ slibují odpůrci projektu, kteří se nakonec nezúčastnili ani pondělního setkání na obecním úřadě, které zorganizoval jednatel DS Agro Libštát Josef Chuchlík.

Na setkání představil celý záměr, proč být pro výstavbu kravína v Bělé, přislíbil například vybudování 14 rozšíření na silnici k Libštátu, mluvil o odběru vody, minimalizaci hluku i zápachu. „Jde mi o dobro tohoto regionu,“ apeloval na přítomné s tím, aby přišli k sobotnímu hlasování.

„Měli jsme se snahu o jednání v době, kdy bylo možné ještě něco ovlivnit. Tady už šlo jen o přesvědčování občanů,“ vysvětlují iniciátoři referenda svoji neúčast na schůzce.

O záměru vybudování kravína v Bělé se ve vesnici hovořilo už nejméně čtyři roky. Podle oponentů ale lidé nedostali prostor včas reagovat. V březnu pak Chuchlík představil záměr veřejnosti.

Zastupitelé se starostkou se nyní nechtějí k záležitosti vyjadřovat.

Hlavní důvody, proč ne:

- obava o nárůst dopravy zejména na silnici směrem na Libštát



- nárůst hluku, zmizel by klid a pohoda ve vesnici



- nárůst odběru vody z obecního vrtu, jehož vydatnost se naposledy měřila zhruba před třiceti lety