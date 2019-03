Kuriozní situace nastala v roce 2017, kdy Tuř oslovila Jičín s žádostí o připojení malé vesničky k Jičínu. Svoji žádost podpořila výsledkem místního referenda, ve kterém se většina občanů vyjádřila pro odtržení Hubálova. Obyvatelé Hubálova byli záměrem zaskočeni a vyčítají Tuři, že do jejich vesnice roky neinvestuje. Není zde doposud vodovod ani kanalizace. Tuř se brání, že dotování Hubálova je pro ni ekonomicky neúnosné. „Podle mě je to rarita, hovoří o neschopnosti tuřského zastupitelstva a starosty, to je můj názor,“ netají se místostarosta Jičína Petr Hamáček svým názorem. Tuř stále vyčkává, jak se Jičín rozhodne. „Došli jsme k závěru, že rozhodnutí ještě odložíme a pověříme starostu města, aby celou záležitost konzultoval na ministerstvu vnitra,“ popisuje současné kroky Jičína místostarosta.

Městský úřad v Jičíně zadal v roce 2017 svým odborům zhodnotit, co by pro Jičín připojení Hubálova znamenalo. Výhodou je zisk pozemků a možnost budoucího urbanistického rozvoje města jižním směrem. Navýšení počtu obyvatel Jičína by do příjmové části rozpočtu města přineslo zhruba 900 tisíc korun ročně. Na druhou stranu by město muselo do Hubálova investovat okolo 65 milionů.

„Názor se utvořil v rámci koalice, která se kloní pro připojení. Opozice je spíše proti,“ analyzuje Hamáček současný názorový postoj. „Je to zvláštní, ale v případě Hubálova to vypadá, že se tady co nejdříve spustí investice za 65 milionů. Ale opakovaně tvrdím, že jim pomáháme v tom, aby někam patřili, ale aby s investicemi nepočítali,“ reaguje Hamáček na hlášky, které se nesou Jičínem.