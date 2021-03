O děti zaměstnanců IZS bude v kraji pečovat 41 zařízení

Hejtman Královéhradeckého kraje Martin Červíček ve spolupráci s obcemi s regionu na základě vyhlášení nouzového stavu dnes pověřil 41 škol a školských zařízení v kraji, které budou pečovat o děti rodičů zařazených do složek IZS a dalších krizových profesí. Péče bude zajištěna pro děti ve věku od 2 do 10 let.

Ilustrační obrázek. | Foto: DENÍK/Jan Jelínek

„Musím poděkovat a velice zdůraznit, že si nesmírně vážím práce všech zaměstnanců ve školách, které jsem po dohodě s vedením měst pověřil proto, aby se postarali o děti rodičů těch profesí, které nutně potřebujeme ke zvládnutí pandemie. Jejich nepřítomnost na pracovišti by při už tak maximálně zatíženému personálu v nemocnicích, sociálních zařízení, ve složkách integrovaného záchranného systému i v dalších krizových profesí vážně ohrozila jejich chod tolik potřebný ke zvládnutí pandemie,“ říká hejtman Martin Červíček. Vakcína funguje, potvrzuje se v královéhradeckých domovech pro seniory Přečíst článek › Pověřené školy zpravidla fungují převážně v době, kterou si zaměstnavatelé domluví na základě požadavků dotčených zaměstnavatelů a po dohodě rodičů s vedením školy. Ve všech určených zařízení mají děti zajištěno stravování zdarma. Maximální počet ve skupinkách je třicet dětí ve věku od dvou do deseti let. Pověřená zařízení podle svých možností pomáhají školákům zajistit i distanční výuku. Seznam pověřených škol v Královéhradeckém kraji:



1. Základní škola a Mateřská škola Josefa Gočára, Hradec Králové, Tylovo nábřeží 1140

2. Základní škola SEVER, Hradec Králové, Lužická 1208

3. Základní škola a Mateřská škola, Hradec Králové, Štefcova 1092

4. Mateřská škola Kamarád, Hradec Králové, Veverkova 1495

5. Středisko volného času Déčko, Náchod, Zámecká 243

6. Základní škola, Náchod, Komenského 425

7. Mateřská škola, Náchod, Březinova 669

8. Mateřská škola Broumov

9. Masarykova základní škola, Broumov, Komenského 312, okres Náchod

10. Mateřská škola Klíček, Rychnov nad Kněžnou, Na Drahách 129

11. Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Javornická 1596

12. Školní jídelna RK

13. Mateřská škola Máj, Jičín, Pod Koželuhy 171

14. Základní škola, Jičín, Železnická 460

15. K-klub-středisko volného času, Jičín, Valdštejnovo nám. 99

16. Mateřská škola, Vrchlabí, Letná 1249

17. Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283

18. Mateřská škola Hostinné

19. Krkonošské gymnázium a Střední odborná škola Hostinné

20. Mateřská škola, Dvůr Králové nad Labem, Drtinova 1444

21. Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235

22. Mateřská škola, Trutnov

24. Základní škola, Trutnov, R. Frimla 816

25. Základní škola, Nový Bydžov, Karla IV. 209, okres Hradec Králové

26. škola Sluníčko, Nový Bydžov, U Plovárny 1380

27. Základní škola Na Habru, Hořice, Jablonského 865, okres Jičín

28. Školní jídelna, Hořice, Přemyslova 401

29. Mateřská škola J. A. Komenského, Dobruška, Komenského 577

30. Základní škola, Dobruška, Pulická 378, okres Rychnov nad Kněžnou

31. Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

32. škola Jaroměř, Na Ostrově 4, okres Základní Náchod

33. Mateřská škola Jaroměř, Lužická 321

34. Zařízení školního stravování Jaroměř

35. 2. mateřská škola, Nová Paka, Školní 1257

36. Základní škola Nová Paka, Komenského 555

37. Školní jídelna, Nová Paka, Komenského 555

38. Základní škola Nové Město nad Metují, Školní 1000, okres Náchod

39. Základní škola a Mateřská škola Krčín

40. Mateřská škola Kostelec nad Orlicí, Krupkova 1411

41. Základní škola Gutha-Jarkovského Kostelec nad Orlicí