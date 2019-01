Hradec Králové - Nový vysokoškolský klub, který má vzniknout rekonstrukcí Pajkrovy flošny, má výraznou podporu nové hradecké koalice.

V jejím čele stanul bývalý univerzitní profesor Alexandr Hrabálek, který projekt dlouhé roky propaguje. Jeho náměstek už absolvoval jednání s kvestorkou Univerzity Karlovy, která se má na projektu finančně spolupodílet.

Plán na přestavbu chátrající Pajkrovy flošny ve vysokoškolský klub vznikl v Hradci Králové už před šesti lety. V posledních letech deklarují zájem o participaci na projektu město, kraj i Univerzita Karlova. Jenže ačkoliv už v roce 2015 podepsali memorandum o spolupráci a vypadalo to, že se rekonstrukce blíží, situace se od té doby příliš nezměnila. Více než deset tisíc studentů v krajské metropoli má k dispozici jediný vysokoškolský klub. Nyní to vypadá, že se naděje na vznik nového zvýšila. Primátorem Hradec Králové se totiž na podzim loňského roku stal vysokoškolský profesor Alexandr Hrabálek (zvolený za ODS), do té doby největší propagátor projektu pověřený Farmaceutickou fakultou UK k jednání s městem. Ten ještě před pár měsíci kritizoval město, že za zdržením stojí zejména nečinnost magistrátu. Změní se tedy teď situace a dotáhne nová koalice roky plánovaný projekt k realizaci?

Zřízení vysokoškolského klubu rekonstrukcí Pajkrovy flošny se dostalo do koaličního programového prohlášení. Všechny zastoupené strany svorně tvrdí, že projekt dlouhodobě podporují. „Jsme jednoznačně pro. Měli jsme to v programu už v minulém volebním období,“ uvedli svorně náměstci primátora za Změnu pro Hradec a Zelené Martin Hanousek a Monika Štayrová z ANO. Sám Hrabálek vidí situaci nadějně. „Náměstek Bláha už absolvoval první jednání na rektorátu univerzity v Praze. Zdá se, že s paní kvestorkou našli řešení, které by mohlo záležitost posunout,“ pochvaloval si Hrabálek a potvrdil, že na nutnosti vybudovat studentský klub se s koaličními partnery shodl. Od rektora má prý příslib, že se UK bude rekonstrukce investičně účastnit. Přispět by měl podle primátora i kraj. Termín samotné realizace primátor odhadovat nechtěl. Všechny strany ale chtějí, aby se klub začal stavět v tomto volebním období.