/FOTOGALERIE/ Samozvaný předseda úzké společnosti cimrmanologické pro oblast Novobydžovska Miroslav Tupec pojednává o životě a díle českého génia Járy Cimrmana. Mezitím se k novobydžovské řece schází několik desítek lidí. Na pláži přibývají lehátka, slunečníky, nafukovací hračky. Zkrátka plážová sezona začala. Otevřeli ji cimrmanologové v sobotu po poledni v Novém Bydžově a spolu s ostatními diváky oslavili 20. ročník této recesistické akce.

Pláž Járy Cimrmana. | Foto: Deník/ Pavla Horynová

I přes nepřízeň počasí je účast veliká. „Fouká hodně vítr, není žádný sníh. To nejsou ideální podmínky. Nejlepší počasí bylo předloni ve Skřivanech, kdy bylo po kolena sněhu, azuro a pořádně mrzlo. Sice jsem měl omrzlé nohy, ale stálo to za to,“ vzpomíná organizátor Miroslav Tupec a dodává, že se určitě smočí i dnes. „Do vody budu muset jít, když už jsem to celé vyprovokoval.“