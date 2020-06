„Na programu neveřejného semináře bylo seznámení s vývojem rozpočtu na rok 2020, který bude v tomto roce výrazně poznamenán pandemií Covid–19. Lze totiž předpokládat významný propad příjmů rozpočtu,“ informovala za novoměstskou radnici Eva Kupková a doplnila, že diskuze proto byla především o klíčových investicích města a jejich případné realizaci, a to zejména o projektu rekonstrukce Kina 70, nabídce koupě bývalého hotelu Metuj a projektu biotopového koupaliště.

„Seminář pro zastupitele měl za cíl především to, aby zastupitelé získali co nejvíce informací o jednotlivých projektech,“ vysvětluje starosta města Petr Hable a dodává: „Město stojí před rozhodnutím, do čeho bude v příštích letech investovat a jakým směrem se vydat. Jednalo se proto hlavně o finanční připravenosti města na jednotlivé akce a možnosti jejich financování. To bude v tomto i příštím roce poznamenáno dopadem pandemie Covid-19, která nám z rozpočtu odkrojí zhruba 18 mil. korun.“

Výše jmenovaná témata se budou dále řešit na veřejném zasedáním zastupitelstva města, které se uskuteční 25. června od 16 hodin v městské knihovně a rovněž i na diskuzním setkání s občany, které je v plánu 24. června od 17 hodin v Kině 70.